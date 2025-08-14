Es kracht bei den Grünen: „Untergang der Partei“

In der Parteizentrale der Grünen herrscht Unruhe. Zahlreiche Mitarbeitende verlieren zum Jahresende ihre Stellen. Die Stimmung eskalierte in einer außergewöhnlichen Mitarbeiterversammlung. Darüber berichtete das Handelsblatt.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Katastrophe in Gaza? Armee macht Weg für neue Schläge frei +++

Bei dem Treffen Ende Juli verkündete die Parteiführung anstehende Entlassungen. Laut „Handelsblatt“ sagte Schatzmeisterin Manuela Rottmann: „Das ist ein Fuck-up-Scheißtag.“ Eine betroffene Mitarbeiterin rief sogar den „Untergang der Partei“ aus.

Partei streicht nach Wahl-Schlappe 30 Stellen

Die Partei streicht aus Kostengründen 30 Stellen in Berlin. Nach der schweren Wahlniederlage enden befristete Verträge regulär. Solche Personalbewegungen sind in Parteien üblich, besonders nach Stimmenverlusten.

Weitere Nachrichten:

Nach dem Pannen-Wahlkampf 2021 fielen die Grünen von 14,8 auf 11,6 Prozent. Binnen weniger Wochen wurde man von einer Regierungs- zur Oppositionspartei. Im Parlament haben die Grünen nur noch 85 Sitze, 67 Sitze weniger als die Oppositionsführerin AfD.

Weitere Nachrichten:

Die frühere Außenministerin Baerbock ging nach New York. Habeck sitzt wieder im Bundestag, entscheidet aber noch über sein Mandat. Im letzten Jahr hat man mit Lang und Nouripour zum den Parteivorstand verloren. Ohne die alte Führung wirken die Grünen orientierungslos.

Mitarbeiter nehmen Grünen-Chefin Brantner in die Pflicht

Kritik gibt es an mangelhafter Kommunikation. Betroffene erfuhren zu spät von den nicht verlängerten Verträgen. Grünen-Chefin Franziska Brantner soll sich zu wenig für die Parteizentrale interessieren, heißt es laut „Handelsblatt“.

Auch die Auswahl, wer bleibt und wer gehen muss, sorgt für Streit. Ein Mitarbeiter nannte das Vorgehen des Vorstands „intransparent, unehrlich und in Teilen schlicht verlogen“. Eine Angestellte sprach von „massivem Unmut“, der innerhalb der Belegschaft wachsen würde.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.