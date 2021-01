Grüne plötzlich FÜR Atomwaffen in Deutschland? Martin Sonneborn schlägt ihnen Namensänderung vor

Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn nimmt sich die Grünen vor! Genauer die Denkfabrik der Grünen, die „Heinrich-Böll-Stiftung“. Ausgerechnet die Führung dieser grünen politischen Stiftung wirbt für eine atomare Aufrüstung in Deutschland.

Mit bitterbösem Sarkasmus geht Martin Sonneborn deshalb die Grünen in einem Instagram-Post an.

Grüne: „Atomwaffen? Ja bitte“ – Martin Sonneborn empört sich über DIESE Forderung

„Huhu, Grüne“, beginnt Martin Sonneborn seine Abrechnung und postet dazu eine Persiflage der „Atomkraft? Nein Danke!“-Aufkleber. Der EU-Parlamentarier empört sich über den Aufruf „Transatlantisch? Traut Euch!“, den Dr. Ellen Ueberschär zusammen mit Sicherheitsexperten unter Regie der Heinrich-Böll-Stiftung erarbeitete. Ueberschär ist die Vorsitzende der Grünen-nahen Stiftung und teilt darin brisante militärischen Forderungen.

Sonneborn zählt auf: „Massive Aufrüstung der Bundeswehr zur 'Entlastung der USA in Europa', unbefristete Lagerung US-amerikanischer Atomwaffen in Deutschland, Beschaffung atomwaffentauglicher Kampfflugzeuge für die Bundeswehr.“ Wörtlich heißt es in dem Positionspapier: „Dazu gehört auch, dass Deutschland an der nuklearen Teilhabe festhalten und nötige Modernisierungsschritte umsetzen muss. Der nukleare Schutzschirm der USA ist für alle nicht-nuklearen NATO-Staaten in Europa unverzichtbar."

---------------

Mehr zur „Heinrich-Böll-Stiftung“ der Grünen:

Gegründet wurde die parteinahe Stiftung im Jahr 1996

Benannt ist sie nach dem verstorbenen Schriftsteller und Literaturpreisträger Heinrich Böll.

Die Stiftung will sich unter anderem für Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Gleichberechtigung und Friedenspolitik einsetzen.

Es gibt zwei Vorsitzende: Die Theologin Dr. Ellen Ueberschär und die Politologin Barbare Unmüßig.

---------------

Grüne: Sonneborn schlägt eine Namensänderung vor – „Heinrich-BÖLLER-Stifung“

Der Satiriker ist voll in seinem Element: „Wir wissen natürlich nicht im Detail, was Heinrich Böll über Atomwaffen gedacht haben könnte, als er 1985 im schwäbischen Mutlangen eine Demonstration gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen anführte, umgeben von Schildern mit Aufschriften wie 'KEINE MASSENMORDWAFFEN' und 'ATOMBOMBEN STOP!'.“ Man könne jedoch davon ausgehen, dass es sich der Pazifist und Nobelpreisträger „verbeten hätte, dass sein Name auf den Visitenkarten neokonservativer Aufrüstungstrommler erscheint“.

Zum Abschluss seiner Frontalattacke auf die Grünen-Stiftung schlägt er eine Namensänderung in „Heinrich-BÖLLER-Stifung“ vor.

--------------

Mehr Nachrichten über die Grünen:

--------------

Grüne: Jürgen Trittin ärgert sich – „Da fasst Du Dich an die Birne!“

Jedoch auch bei Spitzenpolitikern der Grünen stößt das Papier der Heinrich-Böll-Stiftung auf Entsetzen und Ablehnung. Ex-Umweltminister Jürgen Trittin twitterte „Da fasst Du Dich an die Birne!“ Gegenüber der Süddeutschen Zeitung kritisiert er: „Da trifft sich Frau Ueberschär mit dem rechten Flügel des außenpolitischen Establishments Deutschlands“. Über das Ergebnis sei er „verwundert“. Auch die grüne Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger wird auf SZ-Anfrage deutlich: „Ich bin sehr irritiert. Das widerspricht unserem Grundsatzprogramm.“