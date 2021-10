Großer Zapfenstreich in der ARD: Bei der letzten Zeremonie der Bundeswehr passierte Erstaunliches

Am Mittwochabend findet eine besondere militärische Zeremonie vor dem Reichstagsgebäude statt: Der Große Zapfenstreich. Die ARD überträgt die Bundeswehr-Ehrung vor dem Bundestag live.

In diesem Artikel klären wir auf, was der Große Zapfenstreich überhaupt ist - und womit die Bundeswehr bei der letzten Zeremonie überraschte.

Großer Zapfenstreich in ARD: Bei der letzten Zeremonie der Bundeswehr passierte Erstaunliches

Mit einem Großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude wird am Mittwochabend der 20-jährige Einsatz deutscher Streitkräfte in Afghanistan gewürdigt. Rund 160.000 deutsche Streitkräfte haben Dienst am Hindukusch geleistet, 59 verloren dabei ihr Leben.

Was ist der Große Zapfenstreich und wie ist der Ablauf?

Die höchste militärische Zeremonie der Bundeswehr findet abends ab.

Er geht zurück auf preußische Traditionen.

Dabei sind Militärmusiker, Fackelträger und Bewaffnete vom Wachbataillon.

Einen Anspruch auf einen Großen Zapfenstreich haben der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Bundesverteidigungsmininister sowie alle Generäle und Admiräle bei ihrer Verabschiedung aus dem Dienst.

Zu den Elementen zählt unter anderem die Serenade mit der Aufführung von bis zu vier Musikstücken sowie das musikalische Gebet "Ich bete an die Macht der Liebe" sowie die deutsche Nationalhymne.

Bei der Serenade dürfen die Politiker Musikwünsche äußern. Viele reagieren emotional berührt in diesen Momenten.

Großer Zapfenstreich in der ARD: Sender wirft Programm über den Haufen

Das Erste wird mit zwei Live-Übertragungen die Bundeswehr-Veranstaltungen in Berlin zeigen. Von 14.15 bis 16 Uhr zeigt die ARD den Feierlichen Abschlussappell beim Bundesverteidigungsministerium. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer werden ebenfalls vor Ort sein.

Guten Morgen! Heute ist ein großer Tag. Wir würdigen die Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren mit einem Abschlussappell und einem Großen Zapfenstreich. Hier das komplette Programm zu #2001Afghanistan2021. Wir senden live.

Bereits zuvor gegen 13 Uhr findet eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr zum Gedenken an die in den Einsätzen getöteten Bundeswehr-Angehörigen statt. Für den frühen Nachmittag ist ein Gespräch von Bundespräsident Steinmeier mit Hinterbliebenen geplant. Am späteren Nachmittag lädt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Soldatinnen und Soldaten zu einem Empfang im Bundestag ein.

Ab 18.50 Uhr bis 19.45 Uhr zeigt die ARD dann den Großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude. Beide Sendungen werden von Stephan Stuchlik kommentiert.

2015 gab es einen Großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude zum 60. Jahrestag der Gründung der Bundeswehr. Foto: picture alliance / dpa | Bernd von Jutrczenka

Bundeswehr: Zuletzt gab es eine außergewöhnliche Zeremonie in Berlin

Zuletzt wurde der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Dr. Peter Tauber, mit einer Serenade im Bendlerblock aus dem Dienst entlassen. Bei dieser Zeremonie spielte der Stabsmusikkorps mit einem Medley der Filmmusik von Star Wars - auf Wunsch des CDU-Politikers.

Was für ein Abend!

Dirigent Oberstleutnant Reinhard Kiauka trat dabei sogar mit einem Pilotenhelm der Rebellen sowie einem Lichtschwert statt Taktstock auf. Im Netz kam der Humor der Truppe sehr gut an. Auch Tauber freute sich: "Was für ein Abend!"