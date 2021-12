„Du hast den Farbfilm vergessen“: Angela Merkel gibt privates Geheimnis preis

Großer Zapfenstreich für Angela Merkel: Viele wunderten sich vorab über die ungewöhnlichen Musikwünsche der Kanzlerin. Zur Senerade spielt der Stabsmusikkorps der Bundeswehr drei Lieder, die sich die Kanzlerin zum Abschied gewünscht hat.

Nun gibt Angela Merkel vor dem Großen Zapfenstreich ein privates Detail preis, das erklärt, wieso und warum sie sich ausgerechnet „Du hast den Farbfilm vergessen“ gewünscht hat.

Angela Merkel denkt vor dem Großen Zapfenstreich zurück an ihre Jugend. Foto: picture alliance/dpa | Danny Gohlke, picture-alliance/ dpa | Bernd Gurlt

Großer Zapfenstreich: Angela Merkel gibt privates Detail preis

Ab 19.20 Uhr überträgt das ZDF, direkt im Anschluss an die „heute“-Nachrichten, die militärische Zeremonie der Bundeswehr. Auch andere TV-Sender wie ntv und Welt zeigen die Live-Bilder.

Vor dem Großen Zapfenstreich wird Angela Merkel vor den rund 200 Gästen eine kurze Rede halten. Eingeladen sind unter anderem alle Ministerinnen und Minister ihrer Amtsjahre als Bundeskanzlerin. Aufgrund der Corona-Maßnahmen musste Merkel ihre Gästeliste begrenzt halten. Zudem müssen sie alle FFP2-Masken tragen. Beim Großen Zapfentreich für Gerhard Schröder waren 2005 rund 600 Gäste eingeladen.

Was ist der Große Zapfenstreich und wie ist der Ablauf?

Die höchste militärische Zeremonie der Bundeswehr findet abends statt.

Er geht zurück auf preußische Traditionen.

Dabei sind Militärmusiker, Fackelträger und Bewaffnete vom Wachbataillon.

Einen Anspruch auf einen Großen Zapfenstreich bei ihrer Verabschiedung aus dem Dienst haben der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Bundesverteidigungsmininister, sowie alle Generäle und Admiräle.

Zu den Elementen zählt unter anderem die Serenade mit der Aufführung von bis zu drei Musikstücken, das musikalische Gebet „Ich bete an die Macht der Liebe“ sowie die deutsche Nationalhymne.

Bei der Serenade dürfen die Politiker Musikwünsche äußern.

Angela Merkel und ihre ungewöhnliche Liederauswahl beim Großen Zapfenstreich

Im Vorfeld sorgte vor allem die ungewöhnliche Liederauswahl für Erstaunen, wobei auch andere Politiker schon mit ihren Songwünschen für Furore sorgten. So wünschte sich Gerhard Schröder „I did it my way“ von Frank Sinatra oder der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg „Smoke on the water“ von Deep Purple.

Angela Merkel als junge Frau. Dieses Foto entstand 1973, also kurz bevor Nina Hagen mit „Du hast den Farbfilm vergessen“ einen riesigen Hit landete. Foto: picture-alliance/ dpa | Bernd Gurlt

Nun gab Angela Merkel vorab ein privates Detail preis, das erklärt, wieso es zu einer der Liederwünsche kam. Auch anderen beiden Songs lassen sich biografisch erklären.

„ Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen: Es war DER DDR-Hit überhaupt. 1974, als das Lied veröffentlicht wurde, war Angela Merkel gerade 20 Jahre jung und Studentin in Leipzig. Vor dem Großen Zapfenstreich erklärte sie: „Das Lied war ein Highlight meiner Jugend, die ja bekanntermaßen in der DDR stattgefunden hat, und das Lied kam auch aus der DDR, und zufälligerweise spielt es auch noch in einer Region, die mein früherer Wahlkreis war – insofern passt alles zusammen.“ In dem Song geht es um einen Pärchenurlaub auf Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Kirchenlied schlägt ganz andere Töne an. Auch in den USA wurde es durch deutsche Auswanderer zu einem bekannnten Lied. Es wird sowohl in katholischen als auch evangelischen Gottesdiensten gerne gespielt. Damit steht es zum einen für den ökumenischen Geist, mit dem die CDU, Merkels Partei, in der Nachkriegszeit gegründet wurde, zum anderen steht das Lied auch biografisch für die Pfarrerstochter Angela Merkel. Ihr Vater, Horst Kasner, war evangelischer Theologe. Er verstarb 2011. „Für mich soll's rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef: Auf dem ersten Blick wirkt dieser Chanson gar nicht passend zur unprätentiös auftretenden Kanzlerin, doch der Songtext lässt sich wiederum mit ihrer Biografie verknüpfen. So geht es um eine Frau, die mehr will vom Leben („Und später, sagte ich noch / Ich möcht' verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren / Und später, sagte ich noch: Ich möcht Nicht allein sein und doch frei sein“). Frei leben, das war Angela Merkel erst nach der Wende 1989 möglich und ihr steiler politischer Aufstieg nahm ihren Lauf.

So ergeben alle drei Lieder ein biografisches Muster durch ihr Leben, das letztlich ins Kanzleramt führte. Allerdings stellten sie das Stabsmusikkorps der Bundeswehr mit dieser Playlist vor einige Herausforderungen. In diesem Video kannst du vorab sehen, wie das am Donnerstagabend beim Großen Zapfenstreich klingen wird.