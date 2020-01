Greta Thunberg: Ausgerechnet ER kritisiert die Klimaaktivistin – „Wie lächerlich“

Man könnte meinen, dass gerade Michael Braungart ein großer Fan von Greta Thunberg sein müsste.

Immerhin war Braungart mal ein überaus engagierter Greenpeace-Aktivist und setzt sich heute als Umweltchemiker für eine Art ökologische Wirtschaftsrevolution ein.

Greta Thunberg: „Sie kann nur Schwarz-Weiß“

Doch von Klimaaktivistin Greta Thunberg hält er offenbar nicht viel. „Sie kann nur Schwarz-Weiß sehen. Ich habe bei Greenpeace mein Leben eingesetzt, um Gift aufzuhalten. Ich habe Dreck eingeatmet ohne Ende, radioaktive Stäube. Und dann sitzt da jemand vor dem Parlament, geht nicht zur Schule, wird als große Widerstandskämpferin gefeiert und für den Nobelpreis vorgeschlagen. Wie lächerlich. Ich gebe zu, das provoziert mich“, sagte der 61-Jährige in einem Interview mit der „Schleswig-Holsteinischen Zeitung“.

Greta Thunberg:

Geboren im Januar 2003 in Schweden

Die Klimaaktivistin lebt mit dem Asperger-Syndrom

Im August 2018 rief sie die Idee von Klimastreiks ins Leben

Thunberg wurde der sogenannte Alternative Nobelpreis verliehen: Er ist eine Auszeichnung "für die Gestaltung einer besseren Welt"

Auch die Bewegung „Fridays for Future“ sieht Braungart kritisch: Es sei zwar gut, dass die „jungen Leute etwas tun, aber das ist mir zu viel Panikmache. Wenn sich 1945 ein Kind auf den Rathausmarkt gestellt und geklagt hätte: „Was hinterlasst Ihr uns für eine Welt?“, dann hätte ich das verstanden. Aber heute ...“, so Braungart gegenüber der Zeitung.

Der Kampf gegen die Umweltzerstörung sei kein Moralthema, findet der Chemiker: „ Wir denken, es reicht, wenn wir ein bisschen weniger zerstören: weniger Auto fahren, weniger Müll, weniger Wasserverbrauch. Damit schützen wir aber nichts, wir machen nur weniger kaputt.“

„Cradle to cradle“

Michael Braungart entwickelte das System in den 90er Jahren

Die Idee: Produkte sollen nach ihrer Nutzung wieder komplett in einen Kreis zurückgeführt werden

So gibt es bereits z.B. kompostierbare Schuhe, essbare Möbel oder Verpackungen, die rückstandslos eingeschmolzen werden können

Vielmehr müsse die Gesellschaft über ihre Produktionsmechanismen ganz neu nachdenken. „Alle Dinge, die verschleißen – also Reifen, Schuhsohlen, Bremsbeläge – müssen so gemacht sein, dass sie in biologische Systeme zurückgeführt werden können“, sagt Braungart, der unter anderem eine neue industrielle Revolution fordert. (pen)