GEZ-Wut – dabei ist der Rundfunkbeitrag eigentlich viel günstiger als früher

Der Rundfunkbeitrag erhitzt die Gemüter. Kritiker sprechen von „Zwangsgebühren“ und fordern die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Modells. Doch ein Blick in die Zahlen zeigt: Inflationsbereinigt war der Beitrag früher sogar deutlich teurer. Trotz Milliardenbudgets und über 25.000 Mitarbeitenden zahlen Haushalte heute oft weniger – in Zeiten rasant steigender Lebenshaltungskosten ein bemerkenswerter Befund.

+++ Auch spannend: Ärger um den Rundfunkbeitrag: ARD-Moderator legt sich mit Merz-Minister an – „Untragbar“ +++

Zwischen Aufschrei und Realität: Was steckt wirklich hinter dem Rundfunkbeitrag?