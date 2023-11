GEZ-Überraschung: ARD und ZDF kurbeln mit deinem Rundfunkbeitrag die Wirtschaft an

Natur-Dokus in Echtzeit: In Schweden boomt "Slow-TV"

Den Elchen beim Schwimmen oder bei der Suche nach Nahrung zusehen: In Schweden ist seit mehreren Jahren ein innovatives Format von Natur-Dokumentationen überaus beliebt. In Wäldern Mittelschweden sind dutzende von Kameras installiert, die den Fernseh- und Internetnutzern in Echtzeit das Leben aus den schwedischen Wäldern übertragen.