Gerhard Schröder verrät, dass er sich dem Willen von Kanzlerin Angela Merkel beugt

Gerhard Schröder beugt sich dem Willen von Bundeskanzlerin Angela Merkel? Das hat man dann doch eher selten gehört.

Doch Gerhard Schröder liefert auch gleich die Begründung mit, warum er das macht.

Gerhard Schröder: Jahresrückblick bei „Gerhard Schröder – Die Agenda“

Angela Merkel und Altkanzler Gerhard Schröder standen sich 2005 als Kanzlerkandidaten der Union und der SPD gegenüber. Gerhard Schröder verlor, wenn auch nur knapp und musste das Amt als Bundeskanzler abgeben. Seine Niederlage wollte er zuerst nicht eingestehen. Seitdem hat Angela Merkel dieses Amt inne. Um Schröder wurde es stetig ruhiger.

Mehr über Altkanzler Gerhard Schröder:

Der 76-Jährige war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler.

Er schlug Helmut Kohl und bildete die erste rot-grüne Bundesregierung.

Zuvor war er seit 1990 Ministerpräsident von Niedersachsen.

Seine steile SPD-Karriere begann als Juso-Bundesvorsitzender von 1978 bis 1980.

Schröder ist seit 2018 in fünfter Ehe mit der Managerin und Übersetzerin Schröder-Kim So-yeon verheiratet.

Seit einiger Zeit hat sich der Altkanzler an einen Trend angepasst: Podcast. Zusammen mit seinem ehemaligen Regierungssprecher Béla Anda spricht er dort über verschiedenste – meist politische – Themen. In der neuesten Folge des Podcasts „Gerhard Schröder – Die Agenda“ stand der Jahresrückblick an.

Gerhard Schröder: So feiert der Altkanzler dieses jahr Weihnachten

Zu Beginn des Podcasts wird aber erstmal in die Zukunft geblickt. Auch bei Gerhard Schröder stehen Weihnachten und Silvester an. Dabei berichtet der Altkanzler auch von seinen Weihnachtserlebnissen als Kind.

Auch für ihn werde es dieses Jahr „besonders“ werden. Er würde mit seiner Frau in Hannover zusammen feiern. „Bei uns gibt es keine Weihnachtsgans“, so Schröder, da seine Frau kein Fleisch esse. Die üblichen Essen mit den Angestellten müssten aber ausfallen. Es würden „besinnliche“ Weihnachten werden – mit vielen Büchern.

Gerhard Schröder: Hier beugt er sich dem Willen von Angela Merkel

Auch über das diesjährige Silvester wird in dem Podcast geredet. Er habe mit Silvesterfeuerwerk nicht so viel am Hut – gucke es sich aber an. „Warum soll man Geld in die Luft hauen?“

Gerhard Schröder und seine Frau werden dieses Jahr an Silvester nicht verreisen. (Symbolbild) Foto: imago images / Poolfoto

Silvester werde ebenfalls bei ihnen sehr viel ruhiger verlaufen, da sie auch dieses alleine feiern würden. „Wir haben überlegt, ob wir verreisen“, so Schröder. Aber davon hätten sie Abstand genommen und sich dem Willen beziehungsweise den Regeln der Bundesregierung um Angela Merkel gebäugt: „Weil wir finden, dass wir uns schon an das halten müssen, was die Regierung insgesamt doch ganz vernünftig macht, nämlich touristische und unnötige Reisen einzuschränken.“ Das würden sie nun auch machen. Verreist wird im Hause Schröder also gegen den Willen der Bundesregierung nicht. Aber so ein „entschleunigendes“ Weihnachten oder Silvester kann ja auch ganz gut tun. Vielleicht ist Schröder Merkel dann ja auch noch dankbar. (gb)