Gerhard Schröder: Ex-Kanzler mit kuriosem Video – „Haben wir den Mädchen in den Nacken gestreut“

Gerhard Schröder mag politisch einiges an Erfahrung gesammelt haben. Das, was der Ex-Kanzler regelmäßig in den Sozialen Medien postet, wirkt hingegen häufig alles andere als souverän.

In einem seiner neuesten Auftritte im Instagram-Kanal seiner Frau Soyeon Schröder-Kim dreht sich diesmal dabei alles um Hagebutten. Wer hätte gedacht, dass Gerhard Schröder dazu so viel erzählen kann…?

Gerhard Schröder: Kurioser Hagebutten-Auftritt

Bereits Ende Mai rieben sich viele Nutzer der Sozialen Netzwerke verdutzt die Augen. Damals postete Gerhard Schröders Frau Soyeon ein Bild des Ex-Kanzlers am Herd. Mit einer wirklich ungünstig sitzendenden Daunenweste wendete er ein paar Bratkartoffeln in der Pfanne.

Doch verglichen mit dem neuen Video wirken die Aufnahmen von damals fast schon elegant. Im neuen Clip steht Gerhard Schröder etwas verloren im Flur und trägt einen Strauch Hagebutten vor sich her. Man kann den 76-Jährigen hinter dem Grünzeug kaum erkennen. An seine Frau hinter der Kamera gewandt sagt er: „Du, das sind Hagebutten.“

„Ich will dir nur sagen: Das sind Herbstpflanzen, die sehr witzig sind. Man kann aus den Früchten Tee machen, sehr guten Tee sogar. Aber wir Jungs, als wir noch ganz klein waren, haben was anderes daraus gemacht“, hält der Ex-Kanzler seinen Hagebutten-Monolog weiter.

schaue das video nun zum 10. mal hintereinander und liebe ausnahmslos alles daran pic.twitter.com/GRNcZvG5MI — larina_sozialdistanziert (@larivinci1) October 19, 2020

Die Auflösung: Juckpulver. Dies könne man ebenfalls aus den Früchten gewinnen. „Das haben wir immer den Mädchen in den Nacken gestreut“, so Schröder sichtlich vergnügt. Als seine Frau fragt, warum er das getan habe, antwortet er: „Ja, warum? Weil wir sie ärgern wollten.“

Hagebutten für Gerhard Schröder „weit gefährlicher als Rosen“

Doch von dem Zwischenruf lässt sich der 76-Jährige nicht lange aus dem Konzept bringen. Also wieder schnell zurück zum eigentlichen Star des Videos: Den Hagebutten. Denn schließlich sei die Möglichkeit, Juckpulver herzustellen, „nicht das Wichtigste an den Pflanzen.“ Schröder weiter: „Ich finde sie sind schön. Sie haben übrigens Dornen die WEIT gefährlicher sind, als die von Rosen. Obwohl, ich finde die Pflanzen können sich sehen lassen, auch wenn sie so gefährlich sind.“

Dann ist selbst Schröder mit seinem Hagebutten-Latein offenbar am Ende. Etwas ratlos blickt er noch kurz in die Kamera, sagt, „naja“, dann endet das Video.

Im Netz wird das Video innerhalb kürzester Zeit zum Renner. „Gerhard Schröder spricht so leidenschaftlich über Hagebutten, wie sonst nur Peter Ludolf über Nudeln“, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ oder „der Altkanzler ist medienscheu geworden und lebt jetzt zurückgezogen hinter einem portablen Hagebuttenstrauch“ sind nur einige der Kommentare. (dav)