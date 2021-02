Gerhard Schröder: Ex-Bundeskanzler sorgt mit Instagram-Video für Belustigung – „Gerd, wo gehst du hin?“

Er hat es wieder getan – Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder sorgt auf Instagram mal wieder für breites Grinsen.

Ob Erzählungen über Hagebutten, grimmige Miene beim Haareschneiden oder dem Einrichten der Herbst-Deko im eigenen Haus, bereits häufiger gewährten Gerhard Schröder und seine Frau Kim So-yeon Einblick in die privaten vier Wände.

Gerhard Schröder stapft im Maßanzug durch den Schnee – um DAS zu tun

Auch bei dem neuesten Video auf dem Instagram-Kanal von Kim So-yeon geht es zu Familie Schröder nach Hause. In den heimischen Garten, um genau zu sein.

Zuerst ist unklar, was der Ex-Bundeskanzler vorhat. In einem blauen Maßanzug stapft er zielgerichtet in Richtung eines Baumes. Das richtige Outfit für diese kalten Temperaturen ist das auf jeden Fall nicht.

„Gerd, wo gehst du hin?“

Am Baum angekommen streckt sich Gerhard Schröder, um einen Meisenknödel am Baum festzuknoten. Eine skurrile Situation, die durch die Stille des Videos nur noch kurioser wirkt. Schröder wendet sich dann zur Seite und läuft auf den nächsten Baum zu.

Seine Frau fragt daraufhin: „Gerd, wo gehst du hin?“ Der zieht einen weiteren Meisenknödel aus der Tasche und sagt mit seiner markanten Stimme: „Ich gehe zu dem anderen Baum. Um einen zweiten Meiseknödel aufzuhängen. Wenn ich es schaffe. Ist schwieriger hier.“

Das ist Gerhard Schröder:

Der 76-Jährige war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler.

Zuvor war der SPD-Politiker Ministerpräsident von Niedersachsen (1990-1998).

Nach seinem politischen Aus ist er als Wirtschaftsanwalt und Lobbyist tätig.

Er ist unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG und des russischen Mineralölkonzerns Rosneft.

Schröder ist in fünfter Ehe mit der Südkoreanerin Kim So-yeon verheiratet.

Mit angestrengtem Gesichtsausdruck beugt sich der ehemalige Bundekanzler nach vorn und knotet den Knödel an die dünnen Äste, bevor er mit den Worten „wollen wir mal schauen, ob sie den Futterplatz annehmen“ durch den Schnee zurückstiefelt.

Instagram-Nutzer begeistert: „Stylische Gartenkluft“

Auf Instagram sorgt das Video für reichlich Belustigung. Vor allem der Dress des Ex-Kanzlers sticht einigen ins Auge. Sie kommentieren:

„Stiefelt wie der Storch im Salat durch den Schnee.“

„Da hat sich dein Gerhard aber schick gemacht für den Garten.“

„Stylische Gartenkluft!“

Ob sich der Bundeskanzler tatsächlich allein für seinen Garten so herausgeputzt hat, ist natürlich unklar. Doch Gerhard Schröder scheint in jedem Fall ein Händchen für Flora und Fauna zu besitzen. Schließlich ist auch sein Monolog über Hagebutten in einem Instagram-Video unvergessen. (dav)