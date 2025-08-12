Verunsichert und gespalten: SO steht es um Europas Generation Z

Europas Jugend sieht schwarz! Diese Studie zeigt die größten Probleme junger Europäer.
Pandemie, Kriege, Inflation – die Generation Z musste innerhalb weniger Jahre mehrere Krisen überstehen. Diese Erfahrungen haben sich unmittelbar auf ihre politischen Einstellungen und Zukunftsaussichten ausgewirkt: und zwar auf keine positive Weise. Das zeigen die Ergebnisse der Jugendstudie der TUI Stiftung „Junges Europa“ 2025.
Im Rahmen einer Online-Befragung äußerten sich mehr als 6.700 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 über die Rolle der EU und die wichtigsten Probleme der Gegenwart. Die Befragten kamen aus verschiedenen EU-Ländern wie Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Die Ergebnisse zeigten dennoch viele Gemeinsamkeiten in ihren Einstellungen, aber auch gravierende Unterschiede, die die Generation Z spalten.