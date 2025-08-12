Verunsichert und gespalten: SO steht es um Europas Generation Z

Europas Jugend sieht schwarz! Diese Studie zeigt die größten Probleme junger Europäer.

Pandemie, Kriege, Inflation – die Generation Z musste innerhalb weniger Jahre mehrere Krisen überstehen. Diese Erfahrungen haben sich unmittelbar auf ihre politischen Einstellungen und Zukunftsaussichten ausgewirkt: und zwar auf keine positive Weise. Das zeigen die Ergebnisse der Jugendstudie der TUI Stiftung „Junges Europa“ 2025.

Im Rahmen einer Online-Befragung äußerten sich mehr als 6.700 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 über die Rolle der EU und die wichtigsten Probleme der Gegenwart. Die Befragten kamen aus verschiedenen EU-Ländern wie Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Die Ergebnisse zeigten dennoch viele Gemeinsamkeiten in ihren Einstellungen, aber auch gravierende Unterschiede, die die Generation Z spalten.

DAS geschieht mit Europas Generation Z:

Viele junge Menschen aus mehreren Ländern wie Polen (47 %), Deutschland (45 %) und Spanien (37 %) halten Migration und Asyl für das größte politische Problem in der EU. Seit Jahren steigt die Anzahl derjenigen, die die Zuwanderung stärker begrenzen möchten. Foto: IMAGO / Depositphotos; IMAGO / YAY Images Junge Menschen aus Spanien, Italien und Griechenland sehen die aktuelle Wirtschaftslage in der EU als höchst problematisch an. Sie sprechen sich für bessere Bedingungen für Wirtschafts- und Unternehmenswachstum aus. Foto: IMAGO/Depositphotos In Ländern wie Deutschland und Frankreich sieht die Jugend den Klimaschutz als eines der drängendsten Themen, und ein Drittel der Stimmen aus der Generation Z fordert mehr Einsatz für die Umwelt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Der Ukrainekrieg hat dazu geführt, dass immer mehr junge Menschen Außenpolitik und Verteidigung als wichtig empfinden. Drei von fünf jungen Europäern finden jedoch, ihr Land sollte auf eine diplomatische Lösung im Krieg Russlands gegen die Ukraine drängen. Foto: IMAGO/NurPhoto Spätestens seit der Präsidentschaftswahl in den USA 2024 ist die Anzahl junger Menschen, die sich selbst rechts der Mitte einordnen, im Anstieg begriffen. Junge Frauen in Deutschland und Frankreich beschreiben sich jedoch häufiger als links, während sich junge Männer in Polen oder Griechenland eher im rechten Spektrum einfinden. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Immer mehr junge Menschen, wie z. B. in Deutschland und Spanien, entwickeln eine stärkere Bindung zur EU als zu ihrem Heimatland. Die EU-Mitgliedschaft wird im Allgemeinen positiv bewertet; jedoch finden die meisten, dass auf der weltpolitischen Arena eher die USA, China und Russland das Sagen haben. Foto: IMAGO/NurPhoto Insgesamt blicken junge Europäer eher mit einem weinenden Auge in die Zukunft. Besonders pessimistisch eingestellt ist die Jugend in Italien, Polen und Deutschland.

