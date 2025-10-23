Mann rastet wegen der Generation Z aus: „Nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen!“

Schon der antike Philosoph Sokrates klagte über die Jugend. Ihm wird dieses Zitat zugeschrieben: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer!“ Ganz in dieser Tradition lästert nun der TikToker „huntercoach“ über die Generation Z ab.

Der mittelalte Mann hat den Kaffee auf wegen der ständigen Rentenbeschwerden der Mitzwanziger. Ihm reicht das Gejammer der Generation Z, die in seine Timeline gespült wird, man bekomme nichts mehr von der Rente ab.

Wutanfall über die Generation Z: „Du hast alles bezahlt bekommen!“

In seinem Video, das er im Auto aufgenommen hat, wird er laut: „Du hast alles bezahlt bekommen! Alles! Und rate mal von wem? Von denen, die du den ganzen Tag anmeckerst. Alte Boomer, alte Boomer. Alte Boomer sind voll toxisch!“

Schule, Studium, alles sei von der Solidargemeinschaft bezahlt worden. Oder wie es der TikToker ausdrückt, der jungen Generation „geschenkt“ worden. Und dann würden sich Vertreter der Generation Z nach drei Monaten im Berufsleben über angeblich zu hohe Rentenbeiträge und Abzüge vom Bruttolohn beschweren. „Was soll das denn? Leute! Geben und nehmen! Nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen!“

Und weiter geht der der Wutanfall: „Ihr müsst mal klarkommen auf euer Leben!“ Irgendwann seien Papa und Mama oder der Dachdecker, der das Studium finanziere mit seinen Steuern, nicht mehr da. „Die gehen irgendwann in Rente oder haben einen Betriebsunfall und können nicht mehr arbeiten für dich. Dann musst du selber arbeiten! Ist das krass, dass das Leben irgendwann mal von dir verlangt, dass du nach 25 Jahren, wo du nur von der Gesellschaft alles geschenkt bekommen hast, dass die Gesellschaft dann sagt: Jetzt wäre es super, wenn du auch was beiträgst!“

Ob der Klartext-Clip allerdings dazu beitragen wird, Brücken zwischen den Generationen zu bauen und für gegenseitiges Verständnis zu werben, darf angezweifelt werden.