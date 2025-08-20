Das Falsche studiert? Generation Z findet keine Jobs – „Besser Lehre als Klempner machen“

Trotz guter Noten, Praktika und Abschlüsse finden viele junge Menschen der
Generation Z keinen Job. Besonders Akademiker und Akademikerinnen blicken in Deutschland und international auf wachsende Arbeitslosenzahlen – und sehen sich mit Vorwürfen, „wertlose Abschlüsse“ zu haben, konfrontiert. Bildungsexperten fordern ein Umdenken, doch die Realität bleibt für viele ernüchternd.
Noch nie waren so viele junge Akademiker in Deutschland arbeitslos wie 2024. Laut Bundesagentur für Arbeit waren knapp 39.000 Hochschulabsolventen unter 30 Jahren erwerbslos – ein Plus von 25 % im Vergleich zum Vorjahr. 2012 waren es noch weniger als 25.000. Doch nicht nur Zahlen zeigen die Krise – auch persönliche Geschichten machen deutlich, wie enttäuschend der Berufseinstieg für viele verläuft. Foto: IMAGO „Die Zeit" berichtet: Pascal Nissing studierte in Barcelona Sustainability Management. Die Prognose seiner Professorin: alle würden in 2 Monaten einen Job haben. Doch auch nach über 120 Bewerbungen ist er arbeitslos. Woran liegt das? Bildungsexperten kritisieren nicht etwa die junge Generation – sondern die Bildungspolitik. Foto: unplash.com / Nathan Dumlao Der konservative Kommentator Peter Hitchens meint im Podcast „Alas Vine & Hitchens": „In vielen Fällen wurden junge Menschen auf Universitäten geschickt, um wertlose Abschlüsse zu erhalten." Ein klarer Karriereweg fehle oft – insbesondere in Geistes- oder Umweltwissenschaften. Ihr Rat: Weg vom Hörsaal, hin zur Werkbank – für ein erfüllteres Berufsleben. Foto: IMAGO Hitchens und US-Experte Jeff Bulanda raten zu Ausbildungsberufen. Ein Klempner oder Elektriker könne langfristig besser verdienen und erfüllter leben. Die klassische Akademikerlaufbahn sei kein Garant mehr für Erfolg. Das berichtet auch „Fortune". Dabei ist die Problematik keineswegs auf Deutschland beschränkt. Ein Blick ins Ausland zeigt ein globales Muster. Foto: IMAGO In den USA gehören vier Millionen Gen-Z-Angehörige zur NEET-Gruppe („Not in Employment, Education or Training"). In Spanien sind es über 500.000, in Großbritannien fast 3 Millionen. Auch in Deutschland sind 250.000 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos. Auch persönliche Einblicke aus dem Alltag der Betroffenen zeigen: Es fehlt an Struktur, Perspektive – und oft an Rückmeldung. Foto: picture alliance/Silas Stein/dpa „Focus Online" berichtet: Der schottische Masterabsolvent Joshy B beschreibt seine Lage so: „Allein das Beantragen des Arbeitslosengelds ist ein Vollzeitjob." Über 100 Bewerbungen, keine Rückmeldung – und trotzdem kein Einstieg trotz Wirtschaftsstudium. Hinzu kommt ein weiterer Faktor: die hohen Erwartungen an den Traumjob – und das zögerliche Annehmen von Alternativen. Foto: IMAGO Viele Gen-Z-Bewerber scheitern am hohen Anspruch, sofort den perfekten Job zu finden. „Viele halten an der Vorstellung fest, dass bestimmte Arbeiten unter ihrem Niveau seien", so Lewis Maleh, Personalvermittler bei Bentley Lewis. Das berichtet „Fortune". Doch selbst wer bescheiden bleibt, steht vor einem weiteren Problem: den explodierenden Lebenshaltungskosten. Foto: IMAGO Trotz Bildung ist finanzielle Sicherheit kein Selbstläufer. Hohe Lebenshaltungskosten lassen Träume von Familie und Eigenheim zerplatzen. Besonders betroffen: junge Akademiker ohne gut bezahlte Einstiegsstellen. Diese Unsicherheit führt zu einem paradoxen Verhalten am Arbeitsmarkt – viele wollen Sicherheit, sind aber bereit zu gehen. Foto: IMAGO Laut ManpowerGroup planen 46 % der jungen Berufstätigen, den Job innerhalb von sechs Monaten zu wechseln. Gleichzeitig sehnen sich 70 % nach Sicherheit – ein Widerspruch, der ihre Situation widerspiegelt. Der Handlungsbedarf ist klar: Junge Menschen brauchen mehr Orientierung und realistische Perspektiven – vor dem ersten Vorlesungstag. Foto: IMAGO Bildungsexperte Jeff Bulanda fordert, wie „Fortune" berichtet: „Junge Menschen müssen Informationen erhalten, um Kosten, Qualität und langfristigen Wert aller Bildungswege abwägen zu können." Studienwahl darf nicht länger in Sackgassen führen. Foto: IMAGO