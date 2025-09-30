Gen Z spielt das Opfer – DARUM ist sie in der Tat am besten dran

Depressiv, inkompetent, verunsichert und verängstigt – die Liste der vorgeworfenen Charakteristika, die die Generation Z ausmachen, ist lang und nicht gerade schmeichelhaft. Die zwischen 1997 und 2012 geborenen jungen Menschen haben zweifellos mit genug Stress zu kämpfen – doch im Vergleich zu Millennials oder der Generation ihrer Eltern haben sie eindeutig Glück gehabt.

So miserabel soll es der Gen Z gehen

Verschiedenen Studien zufolge soll Lebensfreude für junge Menschen aus der Generation Z ein Fremdwort sein. Angeblich ist der übermäßige Konsum von sozialen Medien – das sogenannte Doom-Scrolling – für die deprimierte Stimmung verantwortlich. Wegen steigender Bildschirmzeit fehlt jungen Erwachsenen der persönliche Kontakt: Sie gehen seltener aus, haben weniger Beziehungen mit- und untereinander, als es früher der Fall war. Die soziale Inkompetenz bestätigt sich darin, dass inzwischen Telefonanrufe, Gespräche mit Kollegen oder Restaurantbesuche für Gen Z-ler einen Stressfaktor darstellen.

Die Klimakrise und die instabile wirtschaftliche Weltlage lassen junge Erwachsene ebenfalls sorgenvoll in die Zukunft blicken. Die steigenden Wohn- und Bildungskosten stellen sie vor große finanzielle Herausforderungen. Und trotzdem stehen sie – vor allem in finanzieller Hinsicht – viel besser da als die Millennials oder ihre Eltern aus der Generation X.

Millennials hatten viel weniger Glück

Die Vorgänger der Generation Z – die Millennials, geboren zwischen 1981 und 1996 – kann man kaum Glückspilze nennen. Ihr Eintritt in den Arbeitsmarkt fiel mit der Weltwirtschaftskrise von 2007 bis 2009 zusammen. Als Folge kam massive Arbeitslosigkeit: Beispielsweise konnte in Spanien mehr als die Hälfte der jungen Arbeitnehmer keinen Job finden.

Die Finanzkrise hat den Vermögensaufbau für Millennials deutlich erschwert und viele von ihnen mit Schulden belastet. Diese Erfahrung hat offenbar auch die Einstellung der “90s Kids” zur Arbeit geprägt. Anders als für Gen Z ist ein Job für sie ein Privileg – darum neigen sie eher dazu, den Ball flach zu halten und sich nicht mit den Führungskräften anzulegen – zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen.

Das sind die wahren Pechvögel

In dem ganzen Trubel rund um die Probleme und Sorgen der Gen Z ist eine gesamte Generation untergegangen, die heute tatsächlich einiges zu schaffen hat – die Gen X. Dazu gehören alle, die zwischen 1965 und 1980 auf die Welt kamen. Neben gesundheitlichen Problemen, die sich in ihrem Alter häufen, müssen sie sich mit der trüben Aussicht abfinden, dass ihr Karriereweg sich dem Ende nähert und wohl keine Kurve nach oben auf sie warten.

Gen X steht außerdem unter einer doppelten finanziellen Last: Sie haben oft sowohl für ihre Kinder als auch für ihre berenteten Eltern Sorge zu tragen. Und das, obwohl die Wirtschaftskrise sie gerade auch nicht verschont hat. Die Finanzkrise von 2008 erwischte sie genau in dem Alter, in dem man normalerweise den größten Einkommensanstieg erlebt – zwischen 30 und 40 Jahren. Die Vermögensakkumulation der Gen X wurde ausgebremst und liegt nicht viel höher als das Vermögensniveau der vorherigen Generationen.

Darum ist Gen Z der Gewinner

Finanziell stehen junge Erwachsene aus der Generation Z viel besser da als die Millennials oder Menschen aus der Generation X, als sie in ihren 20ern waren. Das Einkommen von heutigen 25-Jährigen übersteigt das Vermögen der Hälfte der Babyboomer in ihrem Alter. Die Gen Z-ler mögen zwar einräumen, dass das höhere Einkommen aufgrund gestiegener Wohn- und Bildungskosten nicht besonders spürbar ist – doch genau dank des Einkommensanstiegs sind sie überhaupt in der Lage, sich über Wasser zu halten.

Auch in der Arbeitswelt genießen die jüngeren Arbeitnehmer die meisten Vorteile. Die Arbeitslosigkeit unter den jungen Menschen war seit 1991 noch nie so niedrig wie heute. Hinzu kommt eine veränderte Einstellung der Gen Z zur Arbeit. Anders als die Millennials sind sie in einer Welt groß geworden, in der man sich um den Job Sorgen machen musste. Deshalb scheuen sie sich nicht mehr, regelmäßig Jobs zu wechseln oder ihre Stimme zu erheben, wenn etwas nicht passt.