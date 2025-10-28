Gen-Z vs. Vollzeitarbeit: DIESES Influencer-Video sorgt für Debatte

Die neue Generation von Arbeitnehmern, geboren zwischen 1995 und 2010, tritt allmählich ins erwerbsfähige Alter ein – und ist gelinde gesagt, nicht besonders angetan von den aktuellen Arbeitsverhältnissen. In Zeiten, in denen Politiker wie Friedrich Merz auf längere Arbeitszeiten pochen, entfacht die sogenannte Gen-Z mit ihren Forderungen nach “Work-Life-Balance” einen echten Generationenkonflikt.

Gen-Z-Influencer Julian Kamps, bekannt aus „Germany‘s Next Topmodel“, hat mit seinem neuen TikTok-Video eine Menge Öl ins Feuer gegossen. Mehr Details in der Galerie.

Schon gelesen? ++Trump bettelt plötzlich bei Gen-Z – „Ihr schuldet mir was“++

Endgegner Vollzeitarbeit: Darum kommt die Gen-Z nicht klar:

In seinem TikTok-Video beschreibt er seine ersten Erfahrungen nach drei Wochen Vollzeitbeschäftigung und klagt über zu wenig Freizeit: “Ich hätte jetzt legit 3,5 Stunden, um zu leben, damit ich morgen früh wieder fit bin, um auf die Arbeit zu gehen. (…) Das kann’s doch nicht sein, das ist doch Quatsch.”, lautet sein Fazit. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Fast 165.000 Menschen haben das Video mit „Gefällt mir“ markiert. In der Kommentarspalte entwickelte sich schnell eine rege Diskussion über die aktuellen Arbeitsverhältnisse. „Und jetzt denk dran: Merz will, dass du noch mehr und noch länger arbeitest“, schrieb ein Nutzer und erhielt dafür über 17.000 Zustimmungen. Foto: IMAGO/Westend61 CDU-Kanzler Friedrich Merz will Deutschland mit seiner Arbeitspolitik auf Vordermann bringen. Auf dem CDU-Wirtschaftstag sagte er: „Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit Viertagewoche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können.“ Foto: IMAGO/Sylvio Dittrich Als der Influencer in einer Folge Frühstücksfernsehen zu Gast war, behauptete die Moderatorin Marlene Lufen, dass es zwar leistungsfähige Menschen brauche, „das Leben sich aber nicht wie etwas anfühlen darf, das man erbringen muss“. Foto: IMAGO/Future Image Moderator Benjamin Bieneck kann die Sorgen der Gen-Z nicht nachvollziehen: „Wer soll denn den Laden Deutschland am Leben halten, wenn die Leute nicht arbeiten. Acht Stunden, ist halt so. Ich denke da gar nicht so drüber nach, das ist halt so, wir müssen halt arbeiten, damit wir Geld verdienen können.“, fügte er hinzu. Foto: IMAGO/Andreas Weihs In den Kommentaren unter dem TikTok-Video gab es viel Kritik am Vollzeitmodell. „Die 40-Stunden-Woche stammt aus einer Zeit, in der nur der Mann arbeiten ging. Nebenbei konntest du alleine ein Haus abbezahlen.“, lautete ein Beitrag mit über 16.000 Likes. Foto: imago images/Panthermedia Der Kommentar mit den meisten Likes brachte die Diskussion auf den Punkt: „Ja, vielleicht hört sich das mega Gen Z an, aber es stimmt halt einfach. Das ist halt einfach kein Leben. Viele Leute vergessen, dass das nicht normal ist, sondern nur normalisiert wurde.“ Foto: IMAGO/YAY Images

Auch spannend: