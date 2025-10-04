Merz und Co. höchst erfreut: Demnächst fließt mehr Geld ins eigene Portemonnaie

Bundespräsident, Kanzler und Minister können sich freuen: Ihre Gehälter steigen kräftig. Ab sofort gibt es drei Prozent mehr – rückwirkend ab April. Ab Mai 2026 kommen weitere 2,8 Prozent oben drauf. Das sorgt bei den Spitzenpolitikern für spürbar mehr Geld im Portemonnaie. Das berichtet die Bild.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Experten packen aus: DAS steht hinter dem AfD-Erfolg +++

Frank-Walter Steinmeier kassiert als Bundespräsident zunächst knapp 700 Euro extra. Ein Jahr später kommen weitere 650 Euro dazu. Sein Amtsgehalt steigt so auf stolze 24.300 Euro im Monat. Kanzler Friedrich Merz erhält rückwirkend 620 Euro mehr, ab Mai nochmal 600 Euro.

Auch in Spitzenämtern gibt es dank Tarifeinigung mehr Geld

Das Kanzlergehalt ohne Zulagen liegt dann bei rund 21.900 Euro. Auch die Minister profitieren: Zunächst gibt es etwa 500 Euro zusätzlich, ein Jahr später 480 Euro. Ihr Monatsgehalt klettert damit auf 17.600 Euro. Hintergrund ist die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst, die auch der Spitze mehr Geld einbringt.

Weitere Nachrichten:

Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich im April geeinigt. Das Innenministerium bestätigte: „zeitgleich und systemgerecht“ wird der Abschluss auf Beamte übertragen. Damit greifen die Erhöhungen automatisch auch für die Spitzenämter. Unklar bleibt, wann es die Nachzahlungen gibt. Wahrscheinlich dürfen Beamte ab Dezember mit dem Geld rechnen.

Bislang war das unmöglich. Grund war der fehlende Bundeshaushalt. Wegen der vorgezogenen Wahl wurde der Etat erst Mitte September verabschiedet. Vorher galt die „vorläufige Haushaltsführung“. Höhere Zahlungen als im Vorjahr waren damit tabu. Jetzt sind die finanziellen Spielräume vorhanden, um die Gehälter anzuheben.

Millionen Beschäftigte profitieren ebenfalls

Nicht nur Politiker profitieren. Auch Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst bekommen mehr Geld. Ein Kita-Erzieher mit bisher 3900 Euro brutto erhält bis 2026 monatlich 221 Euro extra. Eine Verwaltungsangestellte mit 3600 Euro brutto bekommt zunächst 110 Euro mehr, später folgen weitere 100 Euro.

Ab 2026 steigt außerdem die Jahressonderzahlung. Ab 2027 gibt es einen zusätzlichen freien Tag. Beschäftigte können Teile der Sonderzahlung sogar in bis zu drei freie Tage umwandeln. So bringt der Abschluss nicht nur mehr Geld, sondern auch zusätzliche Freizeit.