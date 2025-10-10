Geld-Segen für Arbeitnehmer in Italien – Darum fallen die Weihnachtsgeschenke größer aus, als bei uns

Die Inflation hält nicht nur die Arbeitnehmer in Deutschland auf Trab, sondern auch jene in Italien. Die Teuerungsrate lag im September im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 1,8 Prozent und ist damit stärker gestiegen, als es viele Wirtschaftsexperten erwartet hatten. Die Regierung möchte den „Leidtragenden“ jetzt unter die Arme greifen und ihnen passend zur Weihnachtszeit zu mehr Geld im Portemonnaie verhelfen. Was genau geplant ist, erfährst du in dieser Fotostrecke.
Mehr Geld für Arbeitnehmer? Italienische Politiker wollen Kauflaune ankurbeln Es geht auf die Weihnachtszeit zu – Weihnachtsmärkte, Urlaube und Geschenke werden dabei zu echten Geld-Fressern. In Italien haben Politiker jetzt mit einem Vorstoß für Aufmerksamkeit gesorgt. Dieser dürfte den Arbeitnehmern gut gefallen. Foto: imago images/MIS; 36Designs Konkret geht es dabei um das Weihnachtsgeld der Italiener. Zur besinnlichen Zeit freuen sich bekanntermaßen viele auf das „13. Gehalt“ – und in Italien könnte es in diesem Jahr besonders üppig ausfallen. Foto: imago stock&people Politiker der Regierungspartei Forza Italia haben einen überraschend einfachen Plan vorgestellt, um den schwachen Konsum anzukurbeln und die stark belastete Mittelschicht zu entlasten: Das „13. Gehalt“ soll im Jahr 2025 von Steuern befreit werden. Der Arbeit solle so wieder „mehr Wert verliehen“ werden, so Vize-Regierungschef Antonio Tajani. Der Geld-Segen habe für ihn „soziale Priorität“. Das berichtet die Bild. Foto: imago stock&people Aufgrund der Inflation, die in Italien im September bei 1,8 Prozent lag, ist der Konsum rückläufig – ähnlich wie in Deutschland. Bei uns lag die Inflation im September bei 2,4 Prozent. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Laut Experten würde diese Maßnahme besonders Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zugutekommen. In Berechnungen wird detailliert aufgezeigt, wie viel zusätzliches Geld dadurch im Weihnachtsbudget landet. So hätte beispielsweise ein Arbeitnehmer mit einem Bruttojahresgehalt von 30.000 Euro laut der Zeitung „Corriere della Sera“ rund 482 Euro mehr zur Verfügung. Foto: IMAGO/imagebroker Wer ein Jahresgehalt von 50.000 Euro verdient, könnte sich über 1.222 Euro zusätzlich freuen – und bei einem Einkommen von 60.000 Euro wären es sogar 1.802 Euro mehr. Foto: IMAGO/imagebroker Auch in Deutschland sieht der Handel dem Weihnachtsgeschäft 2025 mit Skepsis entgegen – vor allem, weil Sorgen über Krieg und Inflation die Kauflaune der Verbraucher deutlich trüben. Ob die Bundesregierung ähnliche Geld-Pläne hat, steht in den Sternen. Foto: IMAGO/Westend61 Der einzige Haken an dem Vorschlag: Der Finanzminister hat seine Zustimmung bislang nicht gegeben. Nach Berechnungen derselben Experten würde die Maßnahme in seinem Haushalt zunächst ein zweistelliges Milliardenloch hinterlassen. Foto: imago/Ralph Peters