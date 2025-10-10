Geld-Segen für Arbeitnehmer in Italien – Darum fallen die Weihnachtsgeschenke größer aus, als bei uns

Die Inflation hält nicht nur die Arbeitnehmer in Deutschland auf Trab, sondern auch jene in Italien. Die Teuerungsrate lag im September im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 1,8 Prozent und ist damit stärker gestiegen, als es viele Wirtschaftsexperten erwartet hatten. Die Regierung möchte den „Leidtragenden“ jetzt unter die Arme greifen und ihnen passend zur Weihnachtszeit zu mehr Geld im Portemonnaie verhelfen. Was genau geplant ist, erfährst du in dieser Fotostrecke.

Mehr Geld für Arbeitnehmer? Italienische Politiker wollen Kauflaune ankurbeln