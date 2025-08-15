Streitpunkt Geld: Jetzt rückt man den Beamten auf die Pelle

Der Bund der Steuerzahler fordert, weniger Menschen zu verbeamten. Präsident Reiner Holznagel sagte der Rheinischen Post: „Die öffentlichen Haushalte werden durch die XXL-Beamtenverhältnisse enorm belastet.“ Er will den Status und dessen Vorteile prüfen, da die finanzielle Schere zur freien Wirtschaft immer weiter auseinandergehe.

Holznagel will neue Verbeamtungen auf hoheitliche Kernbereiche beschränken, etwa Polizei, Finanzverwaltung und Justiz. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sprach sich für weniger Beamte aus. „Ich möchte nur eins: Dass wir nur noch dort verbeamten, wo es wirklich hoheitliche Aufgaben gibt“, sagte er.

Holznagel und Linnemann: Beamtentum kostet Staat zu viel Geld

Linnemann nannte Polizisten, Richter, Staatsanwälte, Finanz- und Zollbeamte als Beispiele. „Aber dann ist irgendwann gut.“ In Ministerien und Verwaltungen müsse nicht jeder verbeamtet werden. Beide sehen darin einen Weg, langfristig Geld zu sparen und die Belastung der öffentlichen Haushalte zu verringern.

Der Deutsche Beamtenbund lehnt die Forderungen ab. Vorsitzender Volker Geyer sagte: „Entbeamtung löst kein einziges Problem der Rentenversicherung oder der öffentlichen Haushalte, im Gegenteil. Sie würde viele neue schaffen.“ Er warnte vor möglichen Streiks an Schulen, wenn Lehrkräfte nicht mehr verbeamtet wären.

Beamtenbund wehrt sich gegen Berechnungen

Geyer betonte, Entbeamtung spare kein Geld. „Im Gegenteil, die Bruttobesoldung müsste kurzfristig erhöht, Arbeitgeberanteile für die Rentenversicherung aufgebracht und Mittel für die Zusatzversorgung […] bereitgestellt werden.“ Im öffentlichen Dienst arbeiten 5,3 Millionen Menschen, ein Drittel davon sind Beamte mit staatlich finanzierter Pension. (mit dpa)

