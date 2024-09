Gehalt: Stewardess verrät, wie viel sie verdient – du wirst staunen

Ein Leben als Stewardess kann sicherlich ziemlich aufregend sein, da man viel von der Welt sieht. Gleichzeitig ist es auch durch das ständige Hin und Her-Reisen mit viel Stress verbunden. Daher ist es interessant, zu erfahren, ob das Gehalt auch angemessen ist. Eine Flugbegleiterin packt deshalb nun über ihr Einkommen aus.

Wie viel Gehalt bekommt eine Stewardess?

Stewardessen bekommen in ihrem Arbeitsalltag viel von der Welt zu sehen. Doch wie wird der Beruf eigentlich bezahlt? TikTokerin Angi erklärt nun in einem Video, wie viel Gehalt sie als erfahrene Flugbegleiterin im Juli gemacht hat und wie sich die Summe zusammensetzt.

Flugbegleiter erhalten laut Angi zunächst ihr reguläres Gehalt. Obendrauf bekommen sie dann auch noch zweimal Spesen, Provision und Zulagen wie beispielsweise Überstunden ausgezahlt. Mit über 22 Überstunden erhält sie für den Sommermonat 4.900 Euro Brutto-Gehalt.

So viel bekommst du zum Einstieg

Doch davon wird schließlich noch eine Menge abgezogen. Auch bei einem Teil der Spesen fallen steuerliche Abzüge an. Das liegt daran, dass „wir mehr Spesen bekommen, als der Gesetzgeber steuerfrei erlaubt“, so die Flubegleiterin im TikTok-Video. Werden die steuerpflichtigen Reisekosten (ca. 246 Euro) noch nicht abgezogen, beträgt das Bruttogehalt damit über 5.200 Euro.

Obwohl Angie schon einige Erfahrung in ihrem Job hat, kann sich auch das Einstiegsgehalt als Stewardess sehen lassen. Je nach Airline unterscheidet sich das Gehalt von Flugbegleitern. In den meisten Fällen liegt das durchschnittliche Gehalt monatlich zwischen 2.300 Euro und 2.900 Euro brutto. Zu den Zulagen zählen zum Beispiel Zahlungen für Überstunden oder den Verkauf an Bord.