Krasses Gehalt! So viel verdienen Bosse bei Sparkasse und Co.

Eine aktuelle Studie zeigt, wie viel Spitzenmanager in kommunalen Unternehmen verdienen. An der Spitze stehen Sparkassen-Vorstände mit Gehältern von durchschnittlich 402.000 Euro pro Jahr – in Großstädten wie Köln oder München sogar deutlich mehr. Andere Branchen wie Flughäfen oder Stadtwerke liegen weit darunter. Doch mit den hohen Summen wächst auch die Kritik: Experten monieren fehlende Transparenz bei der Offenlegung der Managergehälter.

Gehalt: Sparkassen-Manager vorn

Eine neue Untersuchung zeigt, wer bei kommunalen Unternehmen in Deutschland die höchsten Gehälter erhält. Die „Public Pay Studie“ der Zeppelin-Universität Friedrichshafen und LAB & Company hat die Vergütungen von Spitzenmanagern durchleuchtet. Das Ergebnis: Sparkassen-Vorstände führen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 402.000 Euro pro Jahr die Liste klar an. Vor allem in großen Häusern wie Köln, München oder Hamburg können Gehälter sogar bis zu 683.000 Euro erreichen. Kleinere Sparkassen zahlen im Vergleich mit etwa 190.000 Euro pro Jahr deutlich weniger.

Andere Branchen wie Flughäfen oder Wasserversorger liegen weit hinter den Sparkassen. In der Übersicht folgen Flughäfen und Seehäfen mit durchschnittlichen 330.000 Euro sowie Stadtwerke mit 256.000 Euro. Die unteren Ränge belegen Krankenhäuser mit 225.000 Euro und Unternehmen aus dem Wohnungswesen mit 197.000 Euro. Trotz der hohen Zahlen wächst die Kritik an der fehlenden Transparenz bei der Offenlegung dieser Gehälter.

Von den rund 370 untersuchten Sparkassen haben nur 219 ihre Gehaltsdaten offengelegt. Studienleiter Ulf Papenfuß fordert in der „FAZ“, dass öffentliche Unternehmen klare und einheitliche Veröffentlichungspflichten einhalten. Viele Daten bleiben unzugänglich, da Sparkassen bisher nicht verpflichtend an die Regeln des Public Corporate Governance Kodex gebunden sind.

Auf Bundesebene gelten diese Vorgaben bereits seit 2016: Unternehmen mit mehr als 16.500 Angestellten müssen Managergehälter ab 200.000 Euro offenlegen. Sparkassen gehören nicht dazu, da sie als kommunale Unternehmen gelten. Papenfuß plädiert dafür, diese Lücken zu schließen und Transparenz einzuführen.

Die Studie zeigt außerdem, dass die Gehälter der Manager 2023 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 4,1 Prozent stiegen. Laut Statistischem Bundesamt wuchsen die Durchschnittslöhne in Deutschland im gleichen Zeitraum um sieben Prozent. Die Ergebnisse legen offen, wie unterschiedlich die Gehälter verteilt sind und dass es bei Sparkassen deutlich größere Gehaltssprünge gibt als in vielen anderen Branchen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.