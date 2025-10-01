Paar lüftet das Geheimnis – so viel Gehalt kann man in diesem Tabu-Job wirklich verdienen

Über das Gehalt wird in Deutschland nur ungern gesprochen. Gerade in älteren Generationen ist Offenheit in diesem Bereich eine Seltenheit. Viele fürchten Neid oder missbilligende Blicke. Allerdings könnte durch mehr Offenheit auch Transparenz gefördert werden. Wer weiß, wie viel andere verdienen, bekommt gleichzeitig ein besseres Verständnis für andere Lebensrealitäten.

Aus diesem Grund hat unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ mit Menschen in außergewöhnlichen Berufen gesprochen. Eine Branche, die dabei besonders ins Auge sticht, ist die der Sexarbeiter.

Paar macht sein Gehalt öffentlich

Christina Wessendorf und Neal Bruewer aus Berlin sind ein Paar – und das nicht nur privat, sondern auch beruflich. Vor einigen Jahren entschieden sie sich, ihre alten Jobs an den Nagel zu hängen und sich einem ganz anderen Bereich zu widmen: der Erotik. Für Bruewer, der seinen Gästen unter dem Namen „Master Samael“ bekannt ist, war das allerdings keine Entscheidung aufgrund des Gehalts, sondern aufgrund der Gesundheit.

Auch interessant: „Huiuiui“: Schmuckset geht bei „Bares für Rares“ für Mega-Summe weg

Zuvor war er in der Tech-Branche als Unternehmensberater und Vertriebler tätig. Doch zwei Burnouts in nur zehn Jahren zeigten ihm, „dass es so nicht weitergehen kann.“ In dieser Zeit war der Mann nebenbei schon einige Jahre als Dominus tätig. Und so fiel nach einer beruflichen Auszeit die Wahl auf den neuen Hauptjob nicht schwer. Seine Partnerin Christina Wessendorf („Raphaela Morning“) lernte er dann bei der Arbeit kennen. Sie begann ihre „sexuelle Reise“, wie sie sie selbst nennt, vor zwei Jahren als Tänzerin. Mittlerweile arbeiten beide auf selbstständiger Basis in einem BDSM-Studio in Berlin, drehen Filme und organisieren Events innerhalb der Szene.

„Konsens ist das A und O“

Die Entscheidung, in eine Branche zu wechseln, die gesellschaftlich oft stigmatisiert wird, bereuen sie keine Sekunde. „Ich liebe es, nicht nur meine Leidenschaft zu teilen, sondern auch die der Gäste. Es ist unfassbar schön zu sehen, wie sehr wir sie berühren. Das geht direkt ins Herz“, erklärt Bruewer im Gespräch mit „BERLIN LIVE“. Auch Christina Wessendorf ist mehr als zufrieden. Ihr bereite es am meisten Freude, für ihre Gäste einen Safe Space zu kreieren.

Christina Wessendorf („Raphaela Morning“) geht in ihrer neuen Rolle auf. Foto: BERLIN LIVE/Enzo Broszio

„Es gibt viele Männer, die loslassen wollen. Vom ständig männlich sein, ständig Recht haben und ständig Entscheidungen treffen müssen.“ Die Gespräche mit ihren Gästen darüber, sind für sie „sehr berührend“. Mit ihrer Tätigkeit könne sie helfen, Sehnsüchte zu erfüllen. Sehnsüchte, die viele sich aufgrund des gesellschaftlich stark festgelegten Männlichkeitsbegriffs oft nicht trauen, zu äußern. Allerdings gibt für die beiden dabei auch Grenzen. Aus moralischer Sicht, aber auch um die Beziehung zu schützen. „Konsens ist das A und O“, erklärt Bruewer. Gerade in ihrem Beruf ist das eine Notwendigkeit, sagen sie.

Mehr News für dich:

Ihr Berufswechsel war für das Paar eine Befreiung. Sie können sich in ihrem Job nicht nur auf persönlicher Ebene ausleben, sondern auch in puncto Gehalt. Christina Wessendorf: „Wir verdienen ungefähr 2700 Euro brutto zusammen.“ Und das, obwohl sie beide im Moment weniger als Teilzeit arbeiten. Denn im Fokus steht für sie aktuell die Gründung ihres Tech-Start-ups. Das soll die Branche langfristig revolutionieren – sowohl aus Sicht der Gäste als auch aus Sicht der Sexarbeiter. Worum es dabei genau geht und wie hoch der Stundenlohn der beiden ist, erfährst du im Artikel bei „BERLIN LIVE“.