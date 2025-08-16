Neuer Gehalts-Check: Hier verdienst du 2025 am besten

Viele Schüler haben ihren Schulabschluss in der Tasche und sind auf der Suche nach einem potenziellen Job für die Zukunft. Im Oktober beginnen die meisten Studiengänge, hier wird der Grundstein für die anschließende Karriere gelegt. Eine der drängendsten Fragen bei der Entscheidung: In welchem Berufsfeld ist das Gehalt am höchsten? Auch für potenzielle Quereinsteiger ist das nachfolgende Ranking spannend.

Das durchschnittliche Gehalt in Deutschland liegt laut dem Statistischen Bundesamt bei etwa 4.634 Euro brutto pro Monat. Pro Jahr können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen demnach mit einem Gehalt in Höhe von 55.608 Euro rechnen.

In diesen Berufen verdient man das beste Gehalt

Eine neue Auswertung des Portals „Kununu“ hat jetzt die 40 bestbezahlten Berufe in Deutschland im Jahr 2025 aufgedeckt. Das Gehalt der Top zehn Jobs kratzt an einem sechsstelligen Bereich, der Netto-Jahreslohn der hier tätigen Personen entspricht dem Brutto-Lohn vieler anderen.

Die Top 10 Gehälter gibt es in diesen Berufen:

Pilot 89.800 € Wirtschaftsprüfer 89.100 € Arzt 87.100 € Medical Advisor 86.700 € Softwarearchitekt 84.700 € Programmanager 83.900 € Professor 82.300 € Rechtsberater 81.800 € Portfolio Manager 80.600 € Anwalt 80.400 €

In Deutschland werden von dem Brutto-Gehalt durchschnittlich 47,9 Prozent abgezogen. Das entspricht dem zweiten Platz bei den höchsten Steuerabgaben in der EU. Nur in Belgien sind die Abgaben mit 52,7 Prozent höher. Der OECD-Durchschnitt (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) liegt unterdessen bei 34,8 Prozent. In den meisten der 38 Mitgliedsstaaten bleibt also mehr Netto vom ursprünglichen Gehalt übrig.

Dies sind die schlechtbezahltesten Berufe 2025

Kununu hat zudem die zehn Berufe analysiert, in denen man 2025 das geringste Gehalt verdient. Diese sind: