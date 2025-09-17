Gehalt zu niedrig? Ein Drittel der Deutschen stehen mit dem Rücken zur Wand

Wie kann das sein in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt? Fast jeder dritte Deutsche steht finanziell mit dem Rücken zur Wand.

Laut einer Erhebung der Europäischen Union (EU-SILC) hat knapp ein Drittel der Bevölkerung keinen ausreichenden „Notgroschen“, wenn es darauf ankommt.

Kein Geld für größere Reparatur

Wenn beispielsweise am Auto etwas Größeres kaputt geht oder die Waschmaschine ihren Geist aufgibt, hätten 32 Prozent kein Geld für die Reparatur. Sie müssten einen Kredit aufnehmen. Gemeint sind hierbei unerwartete Ausgaben, die eine Höhe von 1.250 Euro übersteigen.

Liegt es am Mini-Gehalt im Mindestlohn?

Woran liegt das? Ein Teil befindet sich zum Beispiel als Studierende oder in der Ausbildung sicherlich in Lebenslagen, in denen man finanziell nicht gut abgesichert ist. Doch welche Rolle spielen hohe Mieten, die kräftige Inflation zwischen 2022 und 2023, steigende Sozialabgaben und bei vielen ein zu geringes Gehalt? Noch liegt der Mindestlohn in Deutschland bei nur 12,82 Euro und wird zum Jahreswechsel auf 13,90 Euro steigen.

Mehr finanzielle Bildung in Schulen nötig?

Im Kommentarbereich des Statistischen Bundesamtes auf Instagram meinen viele, es mangelt in Deutschland auch am Wissen über Geld. „Ich denke, dass viele nicht wissen wo man anfangen soll – das Finanzwissen fehlt einfach! Man kann durchaus mit einer kleinen Sparrate viel erreichen“, heißt es dort. Ein anderer meint: „Mehr finanzielle Frühaufklärung in der Schule und es muss allgemein mehr Bildung zu Finanzen stattfinden.“

Immerhin: Im Jahr 2023 lag der Anteil ohne „Notgroschen“ noch bei rund 35 Prozent. Die Tendenz stimmt also etwas positiv, dass mehr Menschen ein kleines finanzielles Polster aufbauen können.