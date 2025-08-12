„Es ist etwas wie Verrat an Israel“ – Merz‘ Entscheidung spaltet das Volk!

Die Bundesregierung unter Friedrich Merz (CDU) hat beschlossen, keine Waffen mehr an Israel zu senden, die gegen den Gazastreifen eingesetzt werden können. Das Echo daraufhin war laut und zerstritten. Doch was denken die Bürger über den Lieferstopp? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

„Ich denke, diese Entscheidung ist gut, weil Krieg keine Lösung ist“, sagt ein Passant zur Entscheidung der Bundesregierung, keine Waffen mehr nach Israel zu liefern, die gegen Gaza eingesetzt werden könnten. „Eine Lösung muss immer im Gespräch gefunden werden. Ich bin auch gegen Terrororganisationen wie die Hamas.“

„Ich bin verwundert, dass Herr Merz so weise entscheidet“

Die Besetzungspläne Gazas von Israel kommentiert er so: „Die Lage wird schlimmer, wenn solche Angriffe passieren. Wir sind große Länder und müssen zusammen sprechen und eine Lösung finden.“

Eine Dame nennt das neue Vorgehen in der Israel-Politik „eine sehr gute Entscheidung“ und zeigt sich überrascht über die Haltung des CDU-Vorsitzenden Merz: „Ich bin verwundert, dass Herr Merz so weise entscheidet. Er hat offenbar nicht gefragt, was seine Partei davon hält. Aber ich finde es mutig. Er ist in Europa nicht allein damit.“

Ein Mann sieht die Entscheidung von Kanzler Merz kritischer: „Das finde ich schwierig, weil die Waffen nicht gegen Gaza eingesetzt werden, sondern Israel angegriffen wurde. Ich denke, es ist etwas wie Verrat an Israel. Sie haben keine andere Wahl. Israel ist umgeben von Menschen, die ihnen Böses wollen. Es ist ihre einzige Chance, wehrfähig zu bleiben.“

Eine Frau findet den Waffenlieferungsstopp richtig, aber längst überfällig: „Es reicht, dass so viele Kinder und Menschen sterben. Wir sollten gerecht sein und keine Partei ergreifen, sondern einfach gegen den Krieg sein.“

So hoch waren die Waffenlieferungen an Israel wirklich

Die Rüstungsexporte Deutschlands nach Israel im Zeitraum vom 7. Oktober 2023 bis zum 13. Mai 2025 hatten einen Gesamtwert von mehr als 485 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linkspartei hervor.

Bei den Exportgütern habe es sich unter anderem um „Feuerwaffen, Munition, Waffenteile, spezielle Ausrüstung für Heer und Marine, elektronische Ausrüstung sowie Spezialpanzer“ gehandelt. Weiter an Israel geliefert werden soll etwa Schutzausrüstung oder Waffen, die zum Beispiel gegen die Angriffe aus dem Iran eingesetzt werden können.