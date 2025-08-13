Krieg in Gaza: Schockierender Vorwurf gegen Israels Kräfte

Die humanitäre Situation in Gaza ist katastrophal. Hunderttausende Menschen leiden unter Hunger, die Todesrate ist aufgrund der Unterernährung im letzten Monat sprunghaft angestiegen. Dennoch beharrt Ministerpräsident Netanjahu auf sein militärisches Vorhaben und möchte Gaza-Stadt einnehmen. In einem Brief hat UN-Generalsekretär Guterres jetzt seine Sorge vor möglichen Kriegsverbrechen geäußert. Zuerst hatte ntv berichtet.

António Guterres liegen eigenen Angaben zufolge vertrauenswürdige Informationen vor, die Kriegsverbrechen der israelischen Kräfte in Gaza belegen. Konkret geht es um sexuelle Gewalt. Israelische Sicherheitskräfte sollen diese demnach an palästinensischen Gefangenen verübt haben.

Guterres fordert Israel zu Gegenmaßnahme in Gaza auf

In einem Brief an den UN-Botschafter Danny Danon hat Guterres seine Sorgen niedergeschrieben. Darin berichtet der 76-Jährige von konkreten Vorfällen in mehreren Gefängnissen, einem Haftzentrum sowie einer Militärbasis. Danon, der ständige Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen, wies sämtliche Vorwürfe entschieden zurück.

„Ich fordere die israelische Regierung dringend auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die sofortige Einstellung aller Akte sexueller Gewalt sicherzustellen“, heißt es in dem Schreiben. Man müsse gezielt gegen die sexuelle Gewalt in Gaza vorgehen, die genannten Vorwürfe streng kontrollieren sowie den Zugang zu Informationen für UN-Mitarbeiter erleichtern. Letzteres sei nämlich nahezu unmöglich, da den Mitarbeitern häufig die Zugänge zu betroffenen Gebäuden (in Gaza) verweigert werden würden.

Botschafter Danon hatte den Brief intern veröffentlicht und Guterres scharf kritisiert. Er habe sich „auf unbegründete Anschuldigungen gestützt, die auf tendenziösen Veröffentlichungen beruhen“, so der 54-Jährige.

Die Vereinten Nationen sollten sich vorrangig mit den „erschütternden Kriegsverbrechen der Hamas“ befassen und auf die „unverzügliche Freilassung aller Geiseln“ hinwirken. Israel werde weiterhin seine Bevölkerung schützen und dabei im Einklang mit dem Völkerrecht handeln, heißt es.