Gaza-Ticker: Waffenlieferung wird zum Zerwürfnis – „Exit-Strategie“

Die humanitäre Situation in Gaza wird zunehmend dramatischer. Seit Ausbruch des Kriegs im Herbst 2023 sind Schätzungen zufolge rund zwei Millionen Menschen innerhalb des Konfliktgebiets vertrieben worden. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind zahlreiche von ihnen akut von Unterernährung gefährdet.

Während Israels Ministerpräsident Netanjahu an seinen Plänen zur Einnahme von Gaza-Stadt festhält und so die Brutalität gegebenenfalls nochmals erhöht, hat Bundeskanzler Merz den Stopp aller Rüstungsexporte, die im Konfliktgebiet genutzt werden können, angekündigt. In der Union bahnt sich angesichts dieser politischen Kehrtwende ein Streit an. Dieser Newsblog informiert dich über alle Entwicklungen.

10.05 Uhr: Nach Ländern wie Frankreich und Kanada hat nun auch Australien angekündigt, Palästina als unabhängigen Staat anzuerkennen. Premierminister Anthony Albanese erklärte dies nach einer Sitzung seines Kabinetts. Die formelle Bestätigung soll bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen erfolgen. Auch Neuseeland prüft derzeit, ob es Palästina offiziell anerkennen wird.

9 Uhr: Der neue Kurs von Merz sorgt innerhalb der Union für rege Diskussionen, allen voran die CSU-Vertreter kritisieren den Bundeskanzler für seinen angeblichen Alleingang. Söder kritisiert die von Merz angekündigte Waffenpolitik gegenüber Israel und nennt sie einen „Fehler“. Ein CSU-Insider sprach gegenüber der Bild von einer „Exit-Strategie“, welche man jetzt gemeinsam erarbeiten müsse. Söder und die CSU wollen den Bundeskanzler dazu bringen, seine Entscheidung zu überdenken. Ihr Kurs: Kritik an Israels Regierung unter Benjamin Netanjahu ist angebracht. Sanktionen oder ein Lieferverbot von Waffen dagegen nicht.

Merz kündigt Stopp von Rüstungsexporten an

8.50 Uhr: Aufgrund der genannten israelischen Pläne hat Bundeskanzler Merz angekündigt, den Export von Rüstung, die im Krieg gegen Gaza genutzt werden könnte, einzustellen. Das derzeitige Vorgehen Israels sei weit entfernt von den ursprünglichen Zielen der Regierung, heißt es. „Unter diesen Umständen genehmigt die Bundesregierung bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können“, so Merz.

8.15 Uhr: Trotz dieser fatalen Situation in Gaza rückt Ministerpräsident Netanjahu nicht von seinen Plänen ab, Gaza-Stadt einnehmen zu wollen. Die Spirale der Brutalität könnte so abermals steigen. In der Ausweitung des Krieges sieht er die beste Option, um diesen „schnell zu beenden“ und die Hamas zu „besiegen“.

UNICEF: Humanitäre Situation in Gaza katastrophal

Montag, 8 Uhr: Die humanitäre Situation in Gaza ist katastrophal. Laut UNICEF wurden die Schwellenwerte für eine Hungersnot teilweise sogar überschritten, im Juli starben zahlreiche Zivilisten aufgrund von Unterernährung. Demnach hat jeder Dritte in Gaza tagelang kein Essen, über 500.000 Menschen – fast ein Viertel der Bevölkerung Gazas – leiden unter hungersnotähnlichen Bedingungen.

Die humanitären Hilfslieferungen gelangen nur bedingt in das Kriegsgebiet. Stand Juli 2025 sind im Gazastreifen mehr als 320.000 Kinder – alle Kinder unter fünf Jahre – von akuter Mangelernährung bedroht. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln ist in diesem Bereich vollständig zusammengebrochen. Säuglinge haben weder Zugang zu sauberem Trinkwasser noch zu Babymilch oder anderer lebenswichtiger Nahrung.