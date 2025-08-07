Dobrindt gegen Aufnahme von Kinder aus Gaza: „Hilfe vor Ort sollte im Vordergrund stehen“

In der zurückliegenden Woche (KW 31) hat die Stadt Hannover mit einem humanitären Vorstoß für Aufsehen gesorgt. Oberbürgermeister Onay hatte angekündigt, 20 Kinder aus Gaza und Israel aufnehmen zu wollen. Ziel ist es, den betroffenen Kindern aus Gaza und Israel medizinische, psychologische und soziale Hilfe zu bieten. Einige Städte, unter anderem Düsseldorf, schlossen sich der Initiative an. Vom Bund gibt es jedoch eine Absage.

Der Vorstoß, leidenden Kindern aus Gaza und Israel in Deutschland eine neue Perspektive zu geben, erhielt viel Zuspruch. Die Städte Düsseldorf, Kiel, Leipzig und Bonn schlossen sich der niedersächsischen Landeshauptstadt an. Gemeinsam appellierten sie an das Auswärtige Amt. In einem gemeinsamen Schreiben forderten die Städte „die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die humanitäre Initiative zu schaffen“.

Bundesregierung geht bei Aufnahme-Programm nicht mit

Die Bundesregierung honoriert zwar den Gedanken, erteilt einer vom Bund organisierten Aufnahme von Kindern aus Gaza beziehungsweise Israel jedoch eine Absage. „Man muss sehr vorsichtig sein mit dem, was man jetzt alles an möglichen Maßnahmen diskutiert“, sagte Innenminister Dobrindt im Podcast Table.Today.

Auch in Berlin sehe man die herzzerreißenden Bilder von vor Ort. Es sei jedoch entschieden wichtiger, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern, als Maßnahmen hierzulande zu treffen. „Aber die Hilfe vor Ort sollte im Vordergrund stehen“, so Dobrindt.

Dobrindt forciert direkte Hilfe in Gaza

Es gehe zudem darum, möglichst vielen Menschen in Gaza und Israel zu helfen und nicht nur wenigen, welche gegebenenfalls nach Deutschland kommen könnten.

Damit Hannover und Co. ihre Projekte umsetzen können, ist jetzt noch grünes Licht seitens der Regierung vonnöten. Sie müsste beispielsweise die Einreise organisieren. Laut Ministerium werden die Vorschläge gerade geprüft. Die Umsetzung sei jedoch abhängig von der „Sicherheitslage“ in Gaza beziehungsweise Israel.