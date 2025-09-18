Gaza-Krieg: Israel-Minister umgarnt Trump – „Gibt einen Geschäftsplan“

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich sieht in Gaza eine Chance für Gewinne. „Es gibt einen Geschäftsplan, der von den professionellsten Leuten ausgearbeitet wurde, der auf dem Tisch von [US-Präsident Donald] Trump liegt“, sagte er in Tel Aviv. Smotrich sprach über Szenarien nach dem Krieg.

Smotrich erklärte, es gehe darum, „wie diese Sache eine Immobilien-Goldgrube wird“, die Israels Kriegskosten abdecken solle. Er habe Gespräche mit den USA begonnen. Israel habe viele Ausgaben, „ich fordere auch etwas“. Er schlug eine Aufteilung der Einnahmen aus der Vermarktung von Gaza-Boden vor.

Minister spricht von Bauplänen in Gaza

Smotrich sagte weiter: Die bei Neubauprojekten übliche „Phase der Zerstörung“ habe man schon hinter sich. Nun müsse gebaut werden. „Jetzt müssen wir bauen, das ist sehr viel billiger.“ Er sprach offen über mögliche israelische Siedlungen in Gaza und betonte, er meine dies absolut ernst.

Smotrich lehnt eine Zweistaatenlösung klar ab. Er fordert seit Langem eine Wiederbesiedlung Gazas. Israel hatte sich vor rund 20 Jahren zurückgezogen. Seine Aussagen reihen sich in eine Debatte über künftige israelische Kontrolle ein, die weit über Israel hinaus für Diskussionen sorgt.

Auch Premier Benjamin Netanjahu äußerte ähnliche Gedanken. Er sprach von „wunderbaren Strandgrundstücken“ in Gaza. US-Präsident Trump brachte sogar die Idee einer „Riviera des Nahen Ostens“ ins Spiel. Dafür solle Israel die Kontrolle übernehmen und die palästinensische Bevölkerung aus Gaza umsiedeln.

Israelische Vorhaben sorgen für Empörung

Diese Vorstellungen stoßen international auf heftige Kritik. Palästinenser verlangen einen Wiederaufbau unter eigener Verwaltung. Israel betont dagegen, die Hamas müsse zuerst zerschlagen werden. Danach will es eine alternative Verwaltung schaffen, die Israel nicht bedroht. Die Frage, wie Gaza künftig aussehen soll, bleibt weiter höchst umstritten. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.