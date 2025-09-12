Krieg in Gaza: Heftiger Gegenwind für Netanjahu – Jetzt erheben SIE die Stimme

Immer mehr israelische Soldaten und deren Mütter lehnen den erneuten Einsatz in Gaza ab. Sie kritisieren die Politik der Regierung und die Fixierung auf militärische Lösungen. Diese Stimmen verstärken den innergesellschaftlichen Druck in einer Phase, in der Israel eine großangelegte Offensive vorbereitet.

Israel plant, Zehntausende Reservisten einzuziehen, um eine neue Offensive in Gaza durchzuführen. Gleichzeitig verweigern zahlreiche Soldaten laut „AP“ den Dienst. Offizielle Zahlen fehlen, doch immer mehr Gruppen treten mit offener Verweigerung auf. Sie nehmen sogar drohende Haftstrafen in Kauf. Dieses Phänomen ist in dem fast zweijährigen Krieg neu.

Israel bereitet neue Gaza-Offensive vor

Im August beschloss das israelische Sicherheitskabinett, die Stadt Gaza einzunehmen und dafür 60.000 Reservisten zu mobilisieren. Die Einberufungen begannen vor einer Woche. Das Militär war zuvor schon in Vororten aktiv. Ziel sei laut der Regierung die Zerschlagung der Hamas und die Einnahme ihrer letzten Bastionen im Gazastreifen.

International wächst die Kritik an diesem Vorgehen. Viele fürchten eine weitere humanitäre Katastrophe, wenn Bewohner Gazas erneut fliehen müssen. Angehörige von Geiseln warnen zudem, dass eine Offensive deren Überleben gefährden könnte. Sie fordern stattdessen ein Abkommen zur Freilassung. Nach israelischen Angaben leben noch 20 von insgesamt 48 Geiseln.

Mütter lehnen sich gegen Regierung auf

Die Bewegung „Save Our Souls“ vereint fast 1.000 Mütter von Soldaten. Sie wollen ihre Kinder nicht in Gaza sterben sehen. Noorit Felsenthal-Berger sagte laut „AP“: „Ich konnte nicht aufhören zu denken, wie ich sein Bein breche, seinen Arm breche, ihn auf irgendeine Weise verletze, damit er nicht zurückgehen kann.“ Derart groß ist die Verzweiflung, dass ihr Sohn eingezogen werden könnte.

Diese Initiative hat laut „AP“ bereits im Jahr 2000 eine Rolle beim Ende der 18-jährigen Besatzung des Südlibanon gespielt. Yifat Gadot berichtete, ihr Sohn habe sich während neun Monaten in Gaza wie eine lebende Zielscheibe gefühlt. Seit Beginn der Bodenoffensive 2023 starben nach Angaben der Armee mehr als 450 israelische Soldaten. (mit AFP)

