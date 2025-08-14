Katastrophe in Gaza? Armee macht Weg für neue Schläge frei

Seit inzwischen 677 Tagen (Stand 14. August) befindet sich der Nahe Osten im Ausnahmezustand. Als Reaktion auf den perfiden Überfall der Hamas marschierte das israelische Militär wenige Tage später in Gaza ein, um die hier ansässige Terrororganisation zu zerschlagen. Gelungen ist dies noch nicht. Zudem befinden sich nach wie vor mehrere Geiseln in der Gewalt der Hamas.

Israels Ministerpräsident Netanjahu hat daher angekündigt, den militärischen Einsatz nochmals ausweiten zu wollen, um die Hamas endgültig „zu zerschlagen“. Die westlichen Partner haben angesichts der Lage in Gaza eindringlich vor diesem Schritt gewarnt. Es sei absehbar, dass das Leid der Zivilbevölkerung weiter steigen würde.

Israel trotzt Gaza-Warnung

„Das humanitäre Leid in Gaza hat unvorstellbare Ausmaße erreicht“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die von EU-Diplomaten und den Außenministern von insgesamt 26 Ländern unterzeichnet wurde.

Im Juli ist die Todesrate in Gaza aufgrund der Unterernährung sprunghaft angestiegen, laut UNICEF hat jeder Dritte mehrere Tage kein Essen. Demnach leiden über 500.000 Menschen unter hungersnotähnlichen Bedingungen, während der Rest der Bevölkerung mit Hunger auf Notfallniveau konfrontiert ist.

Zwei Hamas-Hochburgen „zerschlagen“

In Jerusalem scheint diese Warnung kaum angekommen zu sein, denn jetzt hat Israels Armeechef Ejal Samir den Militär-Plan der Regierung gebilligt. Einer Ausweitung der Kämpfe in Gaza steht somit nichts mehr im Weg. Das berichtet ntv. Unmittelbar nach der Billigung soll es in Gaza laut Augenzeugen zu vermehrten Luftangriffen gekommen sein.

Laut der israelischen Regierung hält die Hamas noch zwei wichtige Stellungen: die Stadt Gaza und die Flüchtlingslager in Al-Mawasi. „Das israelische Sicherheitskabinett hat die Armee angewiesen, diese beiden verbleibenden Hamas-Hochburgen (…) zu zerschlagen“, so Netanjahu. Unterdessen betonte er erneut, dass man Gaza nicht besetzen, sondern entmilitarisieren wolle.