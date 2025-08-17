Krieg in Gaza: Israel fällt umstrittene Entscheidung

Israel bereitet vor der Ausweitung des Gaza-Kriegs auf dicht besiedelte Gebiete die Umsiedlung von Palästinensern vor. Die Militärbehörde Cogat erklärte auf X, am Sonntag (17. August) beginne erneut die Lieferung von Zelten und Unterkunftsausstattung. Dies sei Teil der geplanten Evakuierung von Zivilisten aus Kampfzonen.

Cogat teilte mit, die Menschen würden zu ihrem Schutz in den Süden des Gazastreifens gebracht. Doch Details fehlen. Weder der genaue Ort der Unterkünfte noch ein konkreter Starttermin für die Evakuierungen sind bisher bekannt.

Israel plant weitere Angriffe

Der militärische Plan sieht die Einnahme der Stadt Gaza und zentraler Flüchtlingslager vor. Ziel ist die Zerschlagung der Hamas. Generalstabschef Ejal Zamir warnte vor hohen Risiken für Soldaten und Geiseln. Dennoch leitete er Planungen im Auftrag der politischen Führung ein.

Ausgangspunkt des Gaza-Kriegs war der Angriff der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober 2023. Damals starben etwa 1.200 Menschen. Zudem verschleppten die Angreifer über 250 Geiseln nach Gaza. Seither forderte der Krieg Zehntausende Tote, während die humanitäre Situation im zerstörten Küstenstreifen katastrophal bleibt.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde starben innerhalb von 24 Stunden 62 Palästinenser bei israelischen Angriffen. 29 seien bei der Verteilung von Hilfsgütern getötet worden, ein wiederholtes Muster der vergangenen Wochen. Insgesamt stieg die Opferzahl im Gaza-Krieg auf fast 62.000.

Hoffnung auf Waffenruhe in Gaza bleibt

Israel geht davon aus, dass die Hamas neben lebenden Geiseln auch Leichen von 30 Verschleppten festhält. Indirekte Verhandlungen über eine Freilassung und ein Kriegsende scheiterten bisher. Dennoch berichten Medien von Sondierungen, die auf einen neuen diplomatischen Prozess mit Katar, Ägypten und den USA hindeuten. (mit dpa)

