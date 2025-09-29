„Tatort“-Star nimmt sich Merz-Partei vor: „Ich bin sofort die linksgrün Versiffte“

„Ich frage mich dann immer wieder: Meine Güte! Wann ist das passiert?“, so Schauspielerin Maria Furtwängler. Ein Ausschnitt mit dem „Tatort“-Star macht im Netz aktuell die Runde. Die 57-Jährige, die Medizin studiert hat, nimmt sich dabei auch CDU/CSU vor.

Die Aufnahme stammt vom „ZEIT Wissen“-Kongress 2025, der Mitte September stattfand. Furtwängler hielt dort eine Rede über Nachhaltigkeit. Und die hatte es in sich!

„Eine der größten Sünden der konservativen Parteien“

Wie könne es sein, dass man als „politisch motiviert“ in eine Ecke gestellt werde, wenn man über die Bewahrung der Lebensgrundlagen und die Natur spreche. Wie könne ihre Sorge um ihre Enkel „bei zunehmenden Dürrekatastrophen, Überschwemmungen, Nahrungsmittelknappheit“ und immer größeren nicht mehr bewohnbare Teilen der Erdoberfläche „um Himmels Gottes Willen ideologisch motiviert sein“?

„Ganz ehrlich“ müsse sie sagen, „dass es eine der größten Sünden der konservativen Parteien“ sei, „dass sie im Grunde dieses Narrativ von Rechtsaußen übernommen habe“, dass all das linksgrün sei. Dabei gehe es doch um die Bewahrung der Schöpfung – was christliche Parteien doch vertreten müssten. Sie sei darüber „fassungslos“.

Kritik an Merz-Partei

Sie habe selbst Freundinnen und Freunde „in konservativen Kreisen“ und wenn sie dort die Themen Klima- und Umweltschutz anspreche, sei sie „sofort die linksgrün Versiffte“.

Weitere interessante Nachrichten für dich:

In den Sozialen Netzwerken teilen viele in diesen Tagen diese Standpauke. Eine X-Nutzerin, die sich für Klimaschutz engagiert, schreibt dazu: „Sie spricht mir aus der Seele!“ Manche Kommentatoren werfen Furtwängler jedoch Alarmismus vor.

Furtwängler setzt sich schon seit Jahren für Klimaschutz und Artenschutz ein. Zusammen mit ihrer Tochter Elisabeth hat sie 2016 die MaLisa Stiftung zu diesem Zweck gegründet. Auch vertritt sie die Position, dass diese Themen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mehr Sendezeit bekommen müssten.