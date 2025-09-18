Die halbe Bundesregierung kommt zum Medien-Q von FUNKE

Das politische Berlin kam am Mittwoch (17. September) zum Medien-Q von FUNKE. Schon zum achten Mal fand in der Hauptstadt die hochkarätig besetzte Veranstaltung statt. Zahlreiche Bundesministerinnen und Bundesminister sowie weitere prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur folgten der exklusiven Einladung.

Fotogalerie: Fast das halbe Kabinett kommt zum Medien-Q

Darunter Forschungs- und Technologieministerin Dorothee Bär (CSU), Digitalminister Karsten Wildberger (CDU), Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU), Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) sowie Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan, Justizministerin Stephanie Hubig und Umweltminister Carsten Schneider (alle SPD).

Einige Impressionen vom Abend in Clärchens Ballhaus siehst du in der Fotogalerie. Einen ausführlichen Artikel mit weiteren Bildern zum Event liest du hier bei der „Berliner Morgenpost“.

Impressionen vom Medien-Q von FUNKE am 17. September in Berlin. Foto: FUNKE Foto Services | Jörg Krauthöfer; FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen; Ralf Hirschberger Impressionen vom Medien-Q von FUNKE am 17. September in Berlin. Foto: FUNKE Foto Services | Jörg Krauthöfer; FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen; Ralf Hirschberger Impressionen vom Medien-Q von FUNKE am 17. September in Berlin. Foto: FUNKE Foto Services | Jörg Krauthöfer; FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen; Ralf Hirschberger Impressionen vom Medien-Q von FUNKE am 17. September in Berlin. Foto: FUNKE Foto Services | Jörg Krauthöfer; FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen; Ralf Hirschberger Impressionen vom Medien-Q von FUNKE am 17. September in Berlin. Foto: FUNKE Foto Services | Jörg Krauthöfer; FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen; Ralf Hirschberger Impressionen vom Medien-Q von FUNKE am 17. September in Berlin. Foto: FUNKE Foto Services | Jörg Krauthöfer; FUNKE Foto Services | Jörg Carstensen; Ralf Hirschberger

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Nachrichten für dich: