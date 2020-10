Friedrich Merz: RTL-Reporterin besucht ihn daheim – danach lästert sie

View this post on Instagram

Raus aus Berlin, Wanderschuhe an und ab ins Sauerland. ⛰🥾 Charlotte und Friedrich Merz haben mich für ihr erstes gemeinsames Interview in ihre Heimat eingeladen. Während er ein, sagen wir mal, „sportliches Tempo“ an den Tag legt (mein Team war im Jogging-Modus🏃🏼‍♂️), lässt seine Frau es entspannter angehen: „Ich bin sowieso die Ruhe selbst.“ In diesem „ungleichen Gleichschritt“ gehen die beiden seit fast 40 Jahren gemeinsam durchs Leben, haben drei erwachsene Kinder und zwei Karrieren auf Augenhöhe. Klingt doch rund. Aber hier kommt wieder das eigene Tempo von @merzcdu ins Spiel und somit die Entscheidung, ein zweites Mal für den @cdu -Vorsitz zu kandidieren. Doch wieder raus aus den Wanderschuhen und ab nach Berlin? Charlotte Merz musste „erstmal tief durchatmen“, als sie von den Plänen ihres Mannes erfährt. Aus sechs Kilometern Wanderung sind sieben Minuten Film 🎞 geworden. Und den gibt es heute um 17:45 Uhr❗️ bei den Kollegen von @rtl_exclusiv Weekend mit @fraukeludowig_official 📺🔛🙋🏽‍♀️