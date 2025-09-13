Michel Friedman: Ist Gavin Newsom der Anti-Trump? „Wird immer oberflächlicher“

In den USA sorgt derzeit der Demokrat Gavin Newsom für Aufsehen. Vor allem, weil er im politischen Schlagabtausch einen ähnlich populistischen Stil wie Donald Trump pflegt. Ist das der richtige Weg, um Trumps Rhetorik etwas entgegenzusetzen? Wir haben mit Michel Friedman darüber gesprochen.

Im Interview mit dieser Redaktion spricht er über Streitkultur auf den sozialen Plattformen und wo für Newsom die Grenze zwischen Ernsthaftigkeit und Populismus liegen muss.

++ Zum ersten Teil des Interviews: Michel Friedman im Interview: „Diktatur kennt keinen Streit“ ++

Social Media als Propagandamaschine

Auch in den sozialen Netzwerken wird immer wieder gestritten und diskutiert. Es gibt aber auf der anderen Seite Stimmen, die sagen, sie sind diskursmüde geworden. Wie erreicht man diese Menschen wieder in den sozialen Medien?

Friedman: „Die sozialen Medien sind heute eine gewalttätige Propagandamaschine, in der die Lüge der Mittelpunkt der Geschichtenerzählung geworden ist. TikTok ist für die Jugend die entscheidende Dynamik, dass Information und Wissen getilgt werden. Kinder glauben, was sie bei TikTok sehen, auch wenn der Inhalt nicht stimmt. Es ist ihre einzige Information. So kann eine Demokratie keine Streitkultur mehr entwickeln.

Die Streitkultur setzt voraus, dass wir, was die Realitäten und die Fakten angeht, uns geeinigt haben. Denken ist Fragen stellen, zweifeln, anzweifeln. Aber wenn alles stimmt oder nicht stimmt, wo wollen Sie dann noch in die Frage gehen? Und deswegen ist ja auch TikTok von den Diktaturen gespeist. Die Diktatur von Russland hat viel Geld investiert in Propaganda.“

Vier Fakten über Michel Friedman:

Michel Friedman wurde 1956 in Paris geboren und wuchs nach der Übersiedlung der Familie in Frankfurt auf

Er studierte zunächst Humanmedizin, wechselte später zur Rechtswissenschaft

Von 2000 bis 2003 war er stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland

Seine wöchentliche Talkshow „Studio Friedman“ lief von 2004 bis 2021 auf dem Sender N24 bzw. Welt

Wie müsste das Bildungssystem darauf reagieren?

„Wir haben ein Bildungssystem, das immer noch abfragt: ‚Welcher Fluss fließt durch diese Stadt?‘. Das reale Wissen ist nicht mehr die Frage. Wie lernt man, wie denkt man – das ist das, was Schule heute beibringen muss. Und wir bringen es nicht bei.

Streitkultur fängt in der Schule an. Man kann mit Sechsjährigen schon Streitkultur üben, indem man eine Frage stellt und ihnen beibringt, dass es nicht darum geht, zu gewinnen. Der Gewinn besteht darin, dass du zuhörst und die gegenteilige Meinung aufnimmst. In der Schule wird Streitkultur aber nicht gelernt, sondern im Gegenteil bestraft. Wir leben in einem Land, in dem Streitkultur nicht geübt ist, nicht gelernt ist.“

Hilft Gavin Newsom die Trump-Methode?

Auf den sozialen Medien gewinnt der Demokrat Gavin Newsom gerade einiges an Popularität in den USA, gerade weil er dieselbe Sprechweise wie Donald Trump bedient. Also eher eine populistische Herangehensweise. Hilft das Ihrer Meinung nach, Feuer mit Feuer zu bekämpfen?

„Populismus ist immer eine Vereinfachung der Sachverhalte. Das ist legitim, aber wenn das Mittel zum Zweck wird und es eigentlich keiner mehr weiß, was und warum man es tut, dann verwischen die Grenzen.

Jeder Wahlkampf muss populistisch sein. Aber eine Welt, die nur noch in populistischen Kategorien glaubt, sich kommunikativ in wichtigen und ernsten Fragen beschäftigen zu können, wird immer oberflächlicher. Bis die Oberfläche so ist, dass sie keine Tiefe mehr aushält. So gesehen rate ich eher dazu, dass wir wieder ernsthafter werden.“

Ist das denn heutzutage noch möglich in dem heutigen Amerika unter Donald Trump?

„Warum reden wir nicht über das heutige Deutschland? Warum gehen wir wieder nach Amerika? Auch in Deutschland gibt es doch die Verflachung, wenn ich mir vorstelle, was wir für Leute in Elitefunktionen haben.

Mehr News:

Die letzten 30 Jahre musstest du nur Mittelmaß sein und eine Schleimspur hinterlassen. Und ich glaube wirklich, wenn wir nicht ernsthaft sind, können wir gar nicht die Ernsthaftigkeit der Zeit besprechen, in der wir leben. Wir haben nur noch eine sehr kurze Zeit für die Frage Frieden oder Krieg, Demokratie und Diktatur.“

Das neue Buch „Mensch“ (Berlin Verlag) von Michel Friedman ist seit dem 29. August 2025 erhältlich (Preis: 20 Euro).