Fridays for Future: Prominente Grüne rechnet ab – „Hat in der Politik nichts zu suchen!“

Jetzt wird es ernst: Vor der Bundestagswahl 2021 hat sich der erste Aktivist von „Fridays for Future“ in Stellung gebracht: Er will ins deutsche Parlament!

Doch schon regt sich Widerspruch – und das ausgerechnet aus seiner Partei, den Grünen!

Fridays for Future: Erster Aktivist will in den Bundestag – Grünen-Politikerin hält dagegen

Der jüngste Vorfall zeigt, wie viel Unruhe die Fridays-for-Future-Bewegung innerhalb der Partei Die Grünen auslösen könnte. Die Partei könnte sogar einen tiefen Konflikt zwischen Alten und Jungen bekommen.

Der FFF-Aktivist Jakob Blasel erklärte über Twitter, wieso er über die Landesliste der Grünen in Schleswig-Holstein für den Bundestag kandidieren will: „Der nächste Bundestag ist der Letzte, welcher die benötigten Gesetze für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziel noch beschließen kann. Wir dürfen keinen Weg unversucht lassen, um diese dort umzusetzen.“

Und weiter: „Wir können uns keine weiteren vier Jahre Versagen leisten. Wir brauchen Leute in den Parlamenten, die für eine gerechte Welt, für die Interessen meiner Generation und für konsequentes Einhalten von Paris kämpfen.“ Er wolle die Lücke zwischen Straße und Parlament schließen: „Junge Menschen wurden zu lange im Parlament ignoriert, jetzt sind wir dran.“

Fridays for Future: Aktivist kandidiert für Bundestag – Alt-Grüne geht dessen Radikalität gegen den Strich

Diese Radikalität des Klimaaktivisten geht einer Alt-Grünen gehörig gegen den Strich. Die Ex-Bundestagsabgeordnete Valerie Wilms, ebenfalls aus Schleswig-Holstein, zählt sich zu den Realos ihrer Partei.

Die 66-Jährige will den 19-Jährigen belehren: „Politik funktioniert nur mit Mehrheiten. Die müssen Politiker besorgen. Dazu gehört zwingend Kompromissbereitschaft. Wer die nicht hat, hat in der Politik nichts zu suchen.“

Als sie für diese Standpauke unter dem Tweet von Blasel angegangen wird, legt sie noch nach: „Wir leben immer noch in einer Demokratie, in der die Mehrheit zählt. Und das ist auch gut so. Das sollte auch die Jugend begreifen und nicht immer von Autokratie, auch mit einem sogenannten wissenschaftlichen Anstrich, träumen.“

Entfremdung zwischen Teilen der Fridays-for-Future-Bewegung und den Grünen

Zwar ist auch Luisa Neubauer, das bekannteste Gesicht der deutschen „Fridays for Future“-Bewegung, Parteimitglied der Grünen, doch es lässt sich eine zunehmende Entfremdung zwischen der Öko-Partei und den Straßenaktivisten ausmachen.

Der Kommentarbereich unter dem Tweet von Jakob Blasel zeugt davon, dass ein Teil der FFF-Bewegung auf Distanz zu den Grünen geht:

„Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob die Grünen noch die richtige Partei dafür sind. Habe sie immer wegen dieser Themen gewählt aber noch nie haben sie mich so wenig überzeugt wie gerade. Seid ihr euch sicher, dass eine FFF-Partei nicht überzeugender wäre?“

„Ich fürchte im derzeitigen Parteienspektrum gibt‘s keine bessere Wahl. Eine neue Partei zu gründen würde zu viel Zeit brauchen bis zum Bundestagseinzug.“

„Leider muss ich sagen, dass die Grünen wo immer sie mitregieren, nicht die Änderungen bewirken, die notwendig wären. Aktuelle Beispiele: Ausbau A49 oder der grüne Auto-Ministerpräsident in BaWü. Hauptsache mitregieren!“

„Von der Straße in die Parlamente ist der richtige Weg, die Grünen scheinen hier zunächst das kleinste Übel zu sein.“

„Wünsche dir natürlich viel Erfolg. Trenne aber bitte deine Person konsequent von FFF und stell deine Tätigkeiten dort weit zurück. Unsere Bewegung muss überparteilich bleiben.“

