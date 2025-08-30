Geheimnisvolle First Lady: Das ist Melania Trump

Meist steht sie im Schatten ihres Mannes – oder ihres eigenen Huts, doch Melania Trump hat ihre eigene spannende Geschichte. Voller Brüche, Glamour, Macht und Verstecken.

Von der slowenischen Kleinstadt ins Rampenlicht der Weltpolitik, vom Model in New York zur First Lady der USA: Diese Fotostrecke zeigt die wichtigsten Stationen ihres Lebens – und wie sie sich 2024 überraschend zurück ins Rampenlicht katapultiert hat.

Eiskalt elegant: Das Leben der Melania Trump

Melania Trump wurde 1970 in Slowenien geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen in Sevnica auf. Schon früh träumte sie vom Modelleben. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Nach einem abgebrochenen Architekturstudium zog sie 1995 nach New York, wo sie als Model Karriere machte – 1998 lernte sie Donald Trump kennen. Foto: IMAGO / suedraumfoto 2005 heirateten die beiden, 2006 kam ihr Sohn Barron zur Welt.

Foto: imago images/ZUMA Press Melania wurde 2017 First Lady der USA – als erste mit Englisch als Fremdsprache und als zweite, die nicht in den USA geboren wurde. Foto: imago/UPI Photo Gerüchte über Eheprobleme und Scheidungspläne machten immer wieder Schlagzeilen – befeuert durch öffentliche Distanz und ihr langes Schweigen zur Stormy-Daniels-Affäre. Foto: imago images/ZUMA Press Trotzdem hält die Ehe seit 20 Jahren – auch mit getrennten Schlafzimmern und gelegentlichen Patzern vor Kameras.

Foto: imago images/UPI Photo Mit ihrer Biografie und lukrativen Auftritten positionierte sich Melania pünktlich zum Wahlkampf 2024 wieder öffentlich.

Einnahmen stammen aus Reden, NFTs, Model-Gagen und ihrer eigenen Schmuck- und Kosmetiklinie. Ihr Vermögen wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Foto: imago images/ZUMA Wire

