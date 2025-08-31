Stil, Einfluss, Zurückhaltung: Diese First Ladies schreiben Geschichte

Bei First Lady denkt man zunächst an Melania Trump. Doch sie ist nicht die einzige und bei weitem nicht die engagierteste First Lady der Welt. Sie stehen an der Seite der mächtigsten Männer der Welt – und doch führen viele von ihnen ein eigenes politisches oder gesellschaftliches Leben.

Auch interessant: ++Historiker sind entsetzt! Trump schreibt die Geschichte um++

Die Rollen der First Ladies sind so unterschiedlich wie die Länder, aus denen sie kommen: Manche glänzen mit Glamour, andere mit Haltung – einige bleiben bewusst im Schatten der Macht.

Von Melania bis Macron: Diese Frauen prägen die Weltpolitik

Während Melania Trump 2025 ihr Comeback im Weißen Haus gibt, setzt Olena Selenska ein starkes Zeichen inmitten des Krieges. Chinas First Lady bringt Popstar-Glanz in die Politik, Brigitte Macron trotzt allen Konventionen, und Emine Erdoğan steht für religiöse Werte und soziales Engagement. Foto: IMAGO / Panorama von PsnewZ / Capital Pictures / UPI Foto / ZUMA Pressdraht / Funke Foto Services / photothek / ITAR-TASS Melania Trump (First Lady der USA). Zurück im Rampenlicht: Nach vier Jahren Pause ist Melania wieder Amerikas First Lady – kühl, elegant, geheimnisvoll. Foto: IMAGO/Capital Pictures Olena Selenska (Ukraine). Mut an der Heimatfront: Die Frau von Wolodymyr Selenskyj steht wie ein Fels – selbst inmitten des Krieges mit Putin. Foto: IMAGO/UPI Photo Peng Liyuan (China). Politik trifft Pop: Als First Lady Chinas begleitet sie Xi Jinping – früher sang sie vor Millionen.

Foto: imago/ZUMA Press Charlotte Merz (Deutschland). Diskret, aber präsent: An Friedrich Merz’ Seite zeigt sich Charlotte selten – doch auch gerne mal beim Tanzen auf Parteitagen der CDU. Foto: Funke Foto Services Brigitte Macron (Frankreich). Stil-Ikone Europas: Die frühere Lehrerin sorgt nicht nur modisch für Aufsehen – sondern auch mit ihrer offenen Art. Sie bricht mit dem Tabu, dass Frauen nicht älter sein dürfen als ihr Partner. Foto: imago images/PanoramiC Ohne First Lady: Putin ist offiziell geschieden – seine Privatsphäre schützt er streng. Über sein Liebesleben schweigt der Kreml. Die Exfrau von Wladimir Putin heißt Ljudmila Alexandrowna Putina (geb. Schkrebnewa). Sie war von 1983 bis 2013 mit Putin verheiratet.

Foto: imago/photothek Emine Erdoğan (Türkei). Engagiert, einflussreich, traditionsbewusst: Emine Erdoğan tritt selbstbewusst auf – besonders beim Thema wie Bildung. Sie steht hinter der konservativen Politik ihres Mannes. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Mehr News: