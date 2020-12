FDP-Kampagne geht gnadenlos schief – „Nie mehr Fremdscham empfunden“

Diese FDP-Kampagne in den Sozialen Medien ging gehörig nach hinten los.

Neue Wähler wollen gewonnen werden – mitunter auch mal mit eher ungewöhnlichen Maßnahmen und Kampagnen. Die FDP, der es während der Coronakrise aktuell schwer fällt zu punkten, nutzt dafür wie alle anderen Parteien auch ihre Präsenz in den Sozialen Netzwerken.

Doch die Netzgemeinde ist bei missglückten Botschaften nicht gerade zimperlich. Und so hat es ein Post der FDP Friedrichshein-Kreuzberg sogar zwischenzeitlich in die Twitter-Trends geschafft. Die Freude darüber dürfte sich allerdings in Grenzen halten.

FDP: Post geht nach hinten los

Auf dem geteilten Bild sieht man die drei FDP-Politiker Marlene Heihsel, Michael Heihsel und Bernd Schlömer. Alle drei sitzen auf einer Treppe, auf dem Bild liest man den Spruch „FDP. Ist Punk.“

Die FDP schreibt dazu: „Wir sind Punk! Trefft unsere Abgeordneten digital.“ Dabei sind die Twitter-Profile der drei Politiker verlinkt. Die FDP und Punk – das passt aber für viele offenbar nicht so wirklich zusammen.

„Nie habe ich mehr Fremdscham empfunden“

Die Reaktionen sind eindeutig:

„Also seid ihr jetzt versifft, hierachiefrei und antikapitalistisch?“

„Bin gespannt, wen ihr mit dem Slogan stärker vergrätzt – FDP-Wähler oder Punks. Ich mein, ich finds ja mutig, sich offen antikapitalistisch hinzustellen!“

„Ihr seid so wenig Punk, wie ihr Ministerpräsident in Thüringen seid!“

„Nie habe ich mehr Fremdscham empfunden als beim Lesen dieses Slogans.“

„Ich glaube ihr habt da etwas verwechselt. Punks sind die mit den Irokesen und der Kapitalismuskritik.“

Das ist die FDP:

steht für Freie Demokratische Partei

wird im politischen Spektrum im Bereich der Mitte bis Mitte-rechts eingeordnet

Gründung am 12. Dezember 1948 in Heppenheim

etwa 65.500 Mitglieder

Auch die Satire Sendung „extra3“ wurde inzwischen auf den Post aufmerksam. In einem Sharepic auf Instagram wird gefragt: „Was kommt als nächstes? CDU ist cool. AfD ist demokratisch. Die Linke ist modern. Die Grünen haben Humor. SPD ist sozialdemokratisch.“

Damit, dass ein Bild mit drei Wörtern so viele Reaktionen hervorruft, hätte die FDP wohl nicht gerechnet. Auch der Tenor der Reaktionen dürfte nicht so sein, wie von der FDP gewünscht. (dav)