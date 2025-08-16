FDP gibt sich neues Gesicht: AfD-Steckenpferd im Fokus

Im Februar scheiterte die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde und verlor ihre Sitze im Bundestag. Seitdem fällt es den Liberalen schwerer, politische Botschaften in der Öffentlichkeit zu platzieren. Parteichef Christian Dürr setzt nun verstärkt auf ein kontrovers diskutiertes Thema: die Migrationspolitik.

Dürr erklärte dem „Tagesspiegel“: „Ich habe entschieden, dass die FDP in der Migrationspolitik einen Schwerpunkt setzen wird.“ Bei der Wahl am 23. Februar erhielt die FDP nur 4,3 Prozent. Dürr, früher Fraktionschef, führt die Partei seit dem 16. Mai.

FDP erhält neuen Anstrich

Der FDP-Vorsitzende verbindet Einwanderungspolitik klar mit Leistung. „Wer bei uns etwas leisten will, ist herzlich willkommen. Wer das nicht will, dem muss klar sein, dass er in Deutschland keine Zukunft haben wird.“ Er betont, Arbeitseinwanderung müsse einfacher sein als Zuwanderung ohne Arbeitsabsicht.

Dürr wirft der Union einen falschen Ansatz vor. „Die Union will einfach nur ein bisschen weniger Migration, aber das ist der falsche Blick auf die Dinge. Es braucht die richtige Migration.“ In Schweden fänden drei von vier Einwanderern Arbeit. Das müsse auch in Deutschland gelingen.

Lindner zog sich nach Wahlniederlage zurück

Einwanderung in soziale Sicherungssysteme bezeichnet Dürr als gefährlich. Gleichzeitig sieht er Einwanderung in den Arbeitsmarkt als notwendig, um diese Systeme zu stabilisieren. Die FDP wolle deshalb eine Migrationspolitik fördern, die gezielt Arbeitskräfte ins Land holt und Integrationschancen verbessert.

Christian Dürr löste Christian Lindner als Bundesvorsitzenden der FDP auf dem Bundesparteitag ab, der vom 16. bis 17. Mai 2025 in Berlin stattfand. Er wurde am 16. Mai 2025 mit etwa 82 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Nach dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde hatte Lindner seinen Rückzug angekündigt. (mit dpa)

