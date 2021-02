„Die PARTEI“ kritisiert FDP-Politikerin – die reagiert SO! „Ist das lächerlich“

Na, ein dickes Fell scheint DIESE FDP-Politikerin wohl nicht zu haben...

Das Coronavirus hält Deutschland noch immer im Griff. Trotz des Impfstarts und langsam sinkender Infektionszahlen ist eine Verlängerung des verschärften Lockdown über den 14. Februar hinaus realistisch. Und dass Deutschland beim Impfen im internationalen Vergleich im hinteren Mittelfeld angelangt ist, ist laut Oppositionspolitikern auch direkte Schuld von Kanzlerin Angela Merkel.

Sie habe die Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs nicht dem Gesundheitsministerium unter Jens Spahn in die Hände gelegt, sondern in die der EU-Kommission mit Merkel-Vertrauter Ursula von der Leyen als Chefin an der Spitze.

„Die PARTEI“ kritisiert FDP-Politikerin – die reagiert SO!

Deshalb ledert FDP-Europapolitikern Nicola Beer (51) gegen die ehemalige Verteidigungsministerin los, kritisiert im „Handelsblatt“, das Europa als Ganzes und Deutschland speziell „nicht den Lieferbedingungen weiter hinterherrennen“ könne. Und DAS nimmt die Satire-Partei „Die PARTEI“ zum Anlass für einen gezielten Seitenhieb.

Das ist „Die PARTEI“:

die Kurzbezeichnung steht für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

2004 von Redakteuren des Satire-Magazins „Titanic“ gegründet

der Parteivorsitzende Martin Sonneborn sitzt im Europa-Parlament

Marco Bülow vertritt „Die PARTEI“ im Bundestag

hat über 50.000 Mitglieder (Stand 2020)

Dass „Die PARTEI“ immer mal wieder gegen die „etablieren“ Parteien austeilt, gehört mit zu ihrer politischen Identität. So auch gegen FDP-Politikerin Beer. Und das über Twitter! Auf einen Tweet von Nicola Beer, in welchem sie ihre Aussagen im „Handelsblatt“ getwittert hat, antwortet „Die PARTEI“ rhetorisch: „Regelt der Markt nicht mehr?“

How it started How it's going pic.twitter.com/6FqDkP7fdJ — Die PARTEI (@DiePARTEI) February 4, 2021

Kritik an FDP-Politikerin: „Ist das lächerlich“

Beers Antwort hat es in sich – sie hat den Account von „Die PARTEI“ einfach geblockt! Die Folge: Weder sieht sie Tweets der „PARTEI“, noch kann die Satirepartei Beers Tweets sehen, geschweige denn auf diese antworten! Und das entsprechende Foto hat die „PARTEI“ dann auch mal schnell geteilt: „How it's started, how it's going“. Puh, sollte man als Europapolitiker nicht mit Kritik oder auch frech-satirischen Fragen umgehen müssen?

So sehen das zumindest viele der „PARTEI“-Follower. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Mann, ist das lächerlich.“

„Verwechselt die immernoch den Block- und Follow-Button?“

„Das Grinsen ihres Profilbildes passt ziemlich gut zu dieser Dialogverweigerung.“

„Die Dame kann aber gut mit Kritik umgehen.“

„Drama in zwei Akten.“

Es sieht wohl so aus, als ob dieser Streit länger anhalten würde...

Hoch her gegangen ist es zuletzt bei Markus Lanz, als FDP-Vize Wolfgang Kubicki zu Gast war. Thema war einmal mehr die Corona-Pandemie. Und bei der Frage nach der Rolle der FDP als Oppositionspartei im Bund hat es dann zwischen Lanz und Kubicki gekracht! Hier erfährst du alle Details. (mg)