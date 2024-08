Ex-Präsident Jimmy Carter hat noch ein Lebensziel: Für Kamala Harris stimmen!

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter hat sich trotz seines hohen Alters und gesundheitlicher Probleme ein Ziel für dieses Jahr gesetzt. Der 99-Jährige, der sich seit Februar 2023 in palliativer Behandlung befindet, will unbedingt noch an den Wahlen im November teilnehmen. Er will durchhalten und seine Stimme Kamala Harris geben!

Jimmy Carter, der 39. Präsident der Vereinigten Staaten, hat in seinem Leben viele Herausforderungen gemeistert. Derzeit kämpft er mit gesundheitlichen Problemen, doch eines gibt ihm Kraft: die bevorstehende Wahl.

Carters Enkel berichtete der Zeitung „Atlanta Journal Constitution“, dass der Ex-Präsident dies zu seinem persönlichen Ziel erklärt habe. Auf die Frage seines Sohnes, ob er seinen 100. Geburtstag im Oktober erreichen wolle, antwortete Carter: „Ich versuche noch durchzuhalten, damit ich Kamala Harris wählen kann.“

Entscheidende Wahl in Georgia

Kamala Harris, die amtierende Vizepräsidentin, tritt bei der Wahl am 5. November für die Demokraten an. Diese Wahl ist von großer Bedeutung, insbesondere in Georgia, das als wahlentscheidend gilt. Georgia ist auch Carters Heimat.

Harris wurde erst am Freitag offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten ernannt, nachdem Joe Biden aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. In diesem kritischen Moment möchte Carter für Harris stimmen, um die demokratischen Werte zu unterstützen, für die er sein Leben lang gekämpft hat.

Palliativer Beistand seit Februar

Seit Februar dieses Jahres wird Carter im Kreise seiner Familie palliativmedizinisch betreut. Diese Entscheidung fiel nach mehreren Jahren gesundheitlicher Probleme, die seinen Alltag zunehmend erschwerten.

Die Betreuung ermöglicht es ihm, seine letzten Tage in vertrauter Umgebung und im Kreise seiner Lieben zu verbringen. Trotz seines hohen Alters und der palliativmedizinischen Betreuung ist Carters politisches Engagement ungebrochen!

Ein bewegtes Leben

Carter wurde am 1. Oktober 1924 geboren und steht somit kurz vor seinem 100. Geburtstag. Er diente von 1977 bis 1981 als Präsident der Vereinigten Staaten und setzte sich während seiner Amtszeit und darüber hinaus für Menschenrechte und demokratische Prinzipien ein.

Seine Frau Rosalynn Carter, mit der er 77 Jahre verheiratet war, verstarb im vergangenen November im Alter von 96 Jahren. Gemeinsam führten sie ein Leben im Dienste der Öffentlichkeit und hinterlassen ein bleibendes Erbe.

Die letzten Wünsche eines Staatsmanns

Dass Carter trotz seiner gesundheitlichen Probleme und seines hohen Alters noch einen so starken Willen hat, beeindruckt viele. Seine Familie und seine Unterstützer hoffen, dass er sein Ziel erreichen und im November wählen kann. Carters Wunsch, Kamala Harris zu unterstützen, unterstreicht sein lebenslanges Engagement für die Demokratie und die Vereinigten Staaten.