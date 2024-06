Europawahl: FDP-Politikerin macht AfD den Thron streitig – HIER räumt sie besonders ab

Am 9. Juni findet die Europawahl statt. Und diese bringt sogar eine Besonderheit mit sich. Denn für die EU-Wahl 2024 dürfen auch junge Erwachsene ab 16 Jahren ihr Kreuz auf dem Stimmzettel setzen. Um die neue Wählergruppe abzuholen, eignen sich soziale Medien wie TikTok. Vor allem eine Politikerin ist dort Spitzenreiterin.

Europawahl: Strack-Zimmermann räumt auf TikTok ab

Um junge Wähler zur Europawahl 2024 zu erreichen, kommen Politiker um TikTok nicht herum. Rund 60 Prozent der Jugendlichen nutzen die Plattform, die kurze Videos zu allerlei Themen anbietet, regelmäßig. Nach einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist Strack-Zimmermann dort unter den Europa-Kandidaten am erfolgreichsten.

Besonders viral ging laut IW ein Kurzvideo der FDP-Politikerin, in dem sie eine Top 10-Rangliste an Kartoffelgerichten aufstellt. Der Clip wurde 1,1 Millionen Mal aufgerufen und ist das am meisten gelikte Video des deutschen Europawahlkampfs. Auf Platz 1 steht für die 66-Jährige der Klassiker Pommes mit Ketchup. Gnocchi mit Tomaten erreichte bei ihr nur das letzte Treppchen. „Das sieht ganz schrecklich aus!“, kommentiert sie das Bild der kleinen Klößchen.

AfD hinter FDP-Politikerin

Gegenüber „t-online“ kommentierte die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl ihren Erfolg und gab den anderen Parteien direkt einen Tipp an die Hand: „Meine Empfehlung: Seid mutig und geht locker und angstfrei rein in Social Media. Eine Kartoffel-Challenge auf Tiktok kann wertvoller sein als ein Titelseiteninterview.“

Auf Platz Zwei des Beliebtheitsrankings landet hinter der FDP (183.000 Likes) zwar die AfD mit 147.000 Likes, doch der Spitzenkandidat Maximilian Krah musste in den Reichweiten ordentlich einstecken. Grund dafür ist eine Einschränkung der Reichweite wegen Verstößen gegen die TikTok-Plattformregeln. Lediglich bei den Followerzahlen steht er mit 49.000 weit oben, Strack-Zimmermann hat aktuell 24.700.

Krahs erfolgreichstes TikTok wurde 1,4 Millionen Mal angeklickt. In dem umstrittenen Clip behauptet er, echte Männer seien rechts. „Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos, wähle nicht die Grünen, gehe raus an die frische Luft.“