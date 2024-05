Europawahl: Was soll DAS denn? Auf meinem Wahlzettel stehen verdächtige Angaben!

Millionen Menschen füllen in diesen Tagen die Briefwahlunterlagen zur Europawahl 2024 aus. Dabei fällt vielen daheim im Wohnzimmer, wo man mehr Zeit zum Studieren des Wahlzettels hat, vielleicht etwas auf, was in der hektischen Atmosphäre im Wahllokal eher untergehen würde.

Blickt man in die obere linke Ecke des Wahlzettels, entdeckt man sonderbare Angaben. Wofür sind sie da?

Wahlzettel mit detaillierten Angaben zur Person

So steht auf dem Wahlzettel des Autors dieses Artikels oben links: „männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister, geb. 1980 bis 1989“. Grobe persönliche Angaben also – wie passt das damit zusammen, dass man doch im Geheimen abstimmt? Und was soll mit diesen Daten passieren?

Auf Anfrage unserer Redaktion klärt Susanne Hillen von der Pressestelle der Bundeswahlleiterin auf. Knapp zusammengefasst: Die Daten dienen der repräsentativen Wahlstatistik.

Sie stehen auch nicht auf jedem Wahlzettel, sondern werden stichprobenartig erhoben. „Zur Europawahl 2024 sind es knapp 2.350 Stichprobenwahlbezirke, darunter rund 450 Briefwahlbezirke (die übrigen eben Urnenwahlbezirke). Dies entspricht einem Anteil von fast 3 % aller Wahlbezirke“, teilt die Pressestelle weiter mit. So habe die Stichprobe bei der Europawahl 2019 gut 2,1 Millionen Wahlberechtigte umfasst.

Unterschieden wird nach Geschlecht und sechs Altersgruppen, unterteilt in Geburtsjahresgruppen. „Es werden keinerlei weitere personenbezogene Daten erfasst. Das Wahlgeheimnis und der Datenschutz sind natürlich gewährleistet“, betont Hillen.

Und wie werten die Daten ausgewertet? Die Pressesprecherin: „Die Wahlstatistik gibt Aufschluss über das Wahlverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen, und zwar über Wahlbeteiligung und Stimmabgabe nach Alter, Geschlecht und Bundesländern.“ Rund vier Monate nach der Europawahl wird diese repräsentative Statistik auf der Internetseite der Bundeswahlleiterin abrufbar sein.