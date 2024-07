Neue Fraktion „Patrioten für Europa“: Nehmen die Rechten jetzt Brüssel ein?

Wahl in Frankreich: Viele Kandidaten wollen Rechte durch Rückzug schwächen

Nach der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich haben sich bislang mehr als 150 Kandidaten zu einem taktischen Rückzug entschlossen. Damit wollen sie die Wahl rechtspopulistischer Kandidaten in ihrem Wahlkreis in der zweiten Runde verhindern.