Touristen verstoßen leichtsinnig gegen Regeln in Erdogans Türkei – eine bereut es bitter

Urlaub in der Türkei ist ein Erlebnis – aber schnell kann man sich Ärger mit dem Staat einhandeln, wenn man den kulturellen Kontext in Erdogans Land nicht kennt oder missachtet. Besonders eine junge Touristin könnte das jetzt bitter bereuen!

Touristinnen machen Fehler in Erdogans Türkei

In Erdogans Türkei muss man aufpassen, dass man als Tourist nicht negativ auffällt oder gar juristische Probleme bekommt. Zwei Beispiele zeigen, wie leicht man auf Abwege geraten kann. Foto: IMAGO/Anadolu Agency So droht einer sportlichen Touristin nun sogar eine Haftstrafe, weil sie am Burgfelsen in Uchisar auf einen Mast mit einer türkischen Flagge kletterte und an der Stange tanzte. Ein Video davon macht im Netz die Runde. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Die türkischen Behörden haben Ermittlungen gegen die Ausländerin begonnen. Eine Strafanzeige wurde gestellt. Die Staatsanwaltschaft der Provinz Nevsehir spricht von “unangemessenem Verhalten”. Die Frau habe sich respektlos gegenüber den Werten der türkischen Nation aufgeführt. Foto: IMAGO / Depositphotos Laut Artikel 301 des türkischen Strafgesetzbuches kann jemand eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren erhalten, wenn er die Türkei öffentlich beleidigt. Zuletzt gab es 2008 unter Erdogan eine Anpassung des Artikels.

Foto: IMAGO/Zoonar Auf X kursiert ein weiterer Clip, in dem eine koreanische Videobloggerin in der Hagia Sophia mit ihrem Zeige- und Mittelfinger das Peace- bzw. Victory-Zeichen macht. Kurz darauf wird sie von zwei Aufsehern darauf hingewiesen, dass diese Geste verboten sei. Foto: IMAGO/Zoonar In der Türkei hat die weltweit verbreitete Geste einen besonderen Kontext, weil auch Anhänger der kurdischen Terrororganisation PKK, die 2025 ankündigte, sich aufzulösen, das Zeichen verwendeten. So kann die Geste als provokativ wahrgenommen werden. Foto: imago/ZUMA Press

