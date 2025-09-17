Erdogan unbarmherzig: Tausende fordern Rücktritt des Machthabers – „Ein Putsch“

Die türkische Regierung verschärft ihren Druck auf die größte Oppositionspartei CHP. In Ankara versammelten sich Zehntausende, um ihre Solidarität mit der Partei zu zeigen. Viele trugen rote Fahnen und Transparente, während sie gegen die drohende Absetzung des Parteichefs Özgür Özel protestierten. Die Luft für Erdogan wird dünner. Darüber hat die Agentur Reuters berichtet.

Am Sonntag (14. September) forderten zahlreiche Demonstranten den Rücktritt von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Live-Aufnahmen zeigten eine riesige Menschenmenge, die geschlossen ihren Unmut äußerte. Am Montag (15. September) entscheidet ein Gericht, ob Özel tatsächlich sein Amt verliert. Der Vorwurf betrifft angebliche Fehler bei seiner Wahl vor zwei Jahren.

Immer mehr Menschen gehen gegen Erdogan auf die Straße

Wird die Wahl annulliert, könnte ein Treuhänder die Parteiführung übernehmen. Für viele wäre das ein massiver Eingriff in die inneren Angelegenheiten der CHP. Özel selbst sprach von einem Angriff auf demokratische Strukturen und forderte die Bevölkerung zu vorgezogenen Parlamentswahlen auf.

„Dieser Fall ist politisch. Die Anschuldigungen sind Verleumdung“, sagte Özel. „Was hier geschieht, ist ein Putsch. Wir werden Widerstand leisten.“ Damit warf er Erdogan vor, den Sieg der Opposition bei den Kommunalwahlen nicht akzeptieren zu wollen. Die Stimmung unter den Teilnehmern der Kundgebung war kämpferisch.

Viele Anhänger der CHP sind selbst von Repressionen betroffen. Hunderte Mitglieder wurden wegen angeblicher Korruption oder Terrorverbindungen verhaftet. Unter ihnen befindet sich auch Ekrem İmamoğlu, Istanbuls Bürgermeister und schärfster politischer Gegner Erdogans. Seine Festnahme im März löste die größten Massenproteste seit zehn Jahren aus.

İmamoğlu meldet sich aus Gefängnis

İmamoğlu ließ sich von seiner Gefängniszelle aus vernehmen. In einem Brief, der auf der Kundgebung verlesen wurde, schrieb er, die Regierung versuche, den nächsten Urnengang zu manipulieren. „Die Ära des ‚Ich‘ in diesem Land wird enden, und die Ära des ‚Wir‘ wird beginnen.“ Die Menge jubelte und rief „Präsident İmamoğlu“.

Präsident Erdogan steht somit erneut im Zentrum massiver Kritik. Demonstranten werfen ihm vor, politische Gegner mit juristischen Mitteln auszuschalten. Zugleich wächst der Druck aus der Bevölkerung, demokratische Strukturen zu verteidigen. Die Auseinandersetzung um die CHP und ihren Vorsitzenden entwickelt sich zunehmend zu einem Lackmustest für die Zukunft der Türkei.

