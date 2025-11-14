Erdogan droht Pop-Band mit Haftstrafe – aus DIESEM Grund

Fromm, keusch und unterwürfig – so stellt sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine richtige Frau vor. Wer dieses konservative Bild öffentlich über Bord wirft und selbstbewusst auftritt, gerät ins Visier der Justiz. Die neulich entstandene türkische Girlgroup „Manifest“ muss für ihr provokatives Auftreten behördlichen Konsequenzen rechnen. Der Fall bestätigt nur die Regel, sagt Expertin. Mehr Details in der Galerie.
Schon gelesen? ++ Protest der Masse: Welle gegen Erdogan immer stärker++ So hält Erdogan Frauen in Schach: Die Band “Manifest” gibt es seit Februar und besteht aus sechs jungen Frauen. Mit ihren unkomplizierten, jugendlich wirkenden Texten und K-Pop-artigen Tanzchoreografien sind sie bei den Teenagern sofort bekannt geworden und gingen im Sommer auf ihre erste Tour. Foto: IMAGO/Anadolu Agency; IMAGO/Wirestock Nach dem Auftritt in Istanbul wirft die Staatsanwaltschaft der Band „unzüchtige und unkeusche Handlungen“ sowie „Exhibitionismus” vor. Ihre Bühnenshow und vor allem freizügigen Outfits sollen „die Gefühle von Scham, Sittlichkeit und die Moralvorstellungen der Gesellschaft verletzt und beleidigt“ haben. Nun droht der Band bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe. Foto: imago images/Depo Photos Der Chefberater von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Oktay Saral, bezeichnete die Bandmitglieder auf X als „unmoralische, schamlose und dämonenähnliche Wesen“ und sprach sich für juristische Maßnahmen aus, um zukünftige „vermeintlich exhibitionistische Aktionen“ der Gruppe zu verhindern. Foto: imago images/Xinhua Nach der Vernehmung erklärte die Band, dass sie die Verantwortung für ihre Show übernehmen würden, betonte jedoch, dass es niemals ihre Absicht gewesen sei, jemanden zu verletzen. Ihren Traum, die Türkei international zu repräsentieren, mussten sie vorerst zurückstellen. Foto: IMAGO/Cavan Images Der Fall Manifest ist kein Einzelfall: In den letzten Jahren geht die Justiz immer öfter gegen Künstlerinnen vor. Auch die Pop-Diva Sezen Aksu geriet unter Druck, nachdem ein älteres Lied von ihr wegen angeblicher Verletzung religiöser Gefühle kritisiert wurde. Foto: IMAGO/Depositphotos Seitdem die Türkei im Jahr 2021 aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist, hat der Druck auf Frauen stark zugenommen. Anfangs gerieten vor allem Politikerinnen, Akademikerinnen und Aktivistinnen ins Visier der Justiz, anschließend traf es auch Journalistinnen und Rechtsanwältinnen. In den vergangenen Jahren hat sich der Druck verstärkt gegen Künstlerinnen gerichtet. Foto: imago/Chai von der Laage Die Historikerin und Feministin Berrin Sönmez erkennt in diesem Vorgehen einen Plan: Nach ihrer Ansicht hat die Erdogan-Regierung in den vergangenen Jahren die Religion gezielt als Fundament ihrer Politik genutzt, um ihre Macht zu festigen. Zwar stelle die Religion nicht mehr die Grundlage der Politik dar, jedoch werde sie kontinuierlich für politische Zwecke genutzt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Erdogan-Partei betont seit Jahren, sie habe Frauen, besonders konservative und gläubige, emanzipiert und ihnen Zugang zu Bildung und Politik verschafft. Sönmez widerspricht: Trotz gestiegener Frauenanteile sei dies oft nur Schein. Tatsächlich hätten Frauen auch unter Erdogan wenig Einfluss auf die Politikgestaltung und könnten nur als Unterstützerinnen der Regierung im Hintergrund stehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
