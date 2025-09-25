Weg aus dem Erdogan-Land! Junge Türken wollen in Scharen nach Deutschland

Alle wollen nach Deutschland! In der Türkei scheint es einen regelrechten Boom nach deutschen Sprachkursen zu geben. Für viele junge Türken ist Deutschland ein attraktives Ziel. Mehr dazu erfährst du in der Fotostrecke.
Deutschland-Boom bei jungen Türken In Deutschland leben etwa drei Millionen Menschen mit einem türkischen Hintergrund. Ein Großteil geht aus die Gastarbeiterwelle der 1960er und frühen 1970er-Jahre und deren Nachkommen der zweiten und dritten Generation zurück. Doch jetzt gibt es einen neuen steigenden Trend im Erdogan-Land. Foto: IMAGO/ITAR-TASS, imago/CHROMORANGE (Fotomontage) Derzeit ist Deutschland als Einwanderungsland für junge Türken sehr beliebt. Sabine Haupt, Leiterin der Spracharbeit vom Goethe-Institut in Istanbul, berichtet gegenüber „Focus“ von einem regelrechten Deutsch-Boom in den Zentren der Türkei. Viele Menschen aus ländlichen Regionen würden zudem Online-Kurse buchen. Foto: imago images/Martin Müller Die deutschen Universitäten seien sehr anziehend für viele. Doch auch ausgebildete Fachkräfte, etwa in der Pflege, interessieren sich für Deutschland. „Es hat sich herumgesprochen, dass es in Deutschland freie Stellen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Außerdem gibt es in Deutschland im Vergleich zur Türkei ein unabhängiges Rechtssystem. Türken haben das Gefühl, dass sie in Deutschland gerecht behandelt werden“, so Haupt. Foto: imago/Ralph Peters Die steigenden Werte für die AfD würden die jungen Türken nicht abschrecken. „Studieren und Arbeiten in Deutschland hat bei vielen Türken einen guten Ruf“, erklärt die Insiderin im „Focus“-Interview. Foto: IMAGO/Noah Wedel Im Jahr 2024 sind laut dem Statistischen Bundesamt rund 69.000 Menschen aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Foto: imago sportfotodienst Zum Teil handelte es sich hierbei um Erwerbsmigration, Familiennachzug, Studierende mit Visum sowie Menschen, die Asylanträge gestellt haben. Foto: IMAGO/Panthermedia
