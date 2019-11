Erdogan schickt IS-Terroristen nach Deutschland zurück – HIER könnte einer von ihnen landen

Die Türkei will inhaftierte IS-Kämpfer zurück in ihre Herkunftsländer schicken – acht von ihnen sollen nach Deutschland kommen. Der Kommunikationsdirektor von Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, erklärte in der Stuttgarter Zeitung, dass die Türkei sogar 20 deutsche IS-Kämpfer zurückführen will.

Ein deutscher IS-Kämpfer soll nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu noch am Montag nach Deutschland zurückkehren. Nach Angaben von Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in der Türkei in Haft, 737 von ihnen seien Ausländer.

Der Innenminister der Regierung Erdogan, Süleyman Soylu, hatte gesagt: „Wir sind kein Hotel für jedermanns Daesh-Mitglieder“ hatte der türkische Innenminister gesagt. „Daesh“ ist eine arabische Bezeichnung für den IS.

Erdogan will ausländische IS-Kämpfer loswerden – kommt einer von ihnen nach Berlin?

Soylu wirft mehreren Nationen vor, sich aus der Verantwortung zu ziehen, indem sie keine IS-Kämpfern zurücknehmen, nachdem ihnen die Staatsangehörigkeit entzogen wurde.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, soll es sich bei einem der IS-Kämpfer um Benjamin X. aus Berlin handeln. Der 29-Jährige soll 2014 von Syrien nach Istanbul gefahren sein. Auf dem Weg sollen er und zwei weitere IS-Kämpfer in eine Kontrolle der Polizei geraten sein. Die Anhänger der Terrormiliz sollen sofort das Feuer eröffnet haben, zwei Polizisten starben.

Nach einer Rückführung nach Deutschland könnte X. auch wieder nach Berlin zurückkehren, berichtet die Zeitung aus Berlin.

Maas fordert Prüfung der Staatsbürgerschaft

Offizielle Informationen darüber, wer zurück nach Deutschland kommt, gibt es noch nicht:

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte vor einigen Tagen kritisiert, dass die Türkei keine konkreten Angaben zu den inhaftierten IS-Kämpfern macht. „Es müsste erst einmal rechtssicher festgestellt werden, dass es sich um deutsche Staatsbürger handelt“, sagte er. Handele es sich um Deutsche, sei die Bundesregierung verpflichtet, diese zurückzunehmen. (jg)